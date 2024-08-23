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Что отмечает церковь 23 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 23 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 23 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

23 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

23 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого мученика Луппа.

Кто такой святой мученик Лупп

Он жил в древнем городе Солунь (современные Салоники в Греции) и был верным слугой святого Димитрия Солунского и стал свидетелем его мученической смерти за христианскую веру. После казни своего хозяина, Лупп, преисполненный глубокой веры и преданности, сохранил его окровавленную тунику и перстень как священные реликвии.

Эти предметы, освященные кровью мученика, стали инструментами божественной благодати в руках Луппа. Он использовал их для совершения многочисленных чудес и исцелений, что привлекало внимание многих людей к христианскому учению. Его деятельность и проповеди способствовали распространению христианства в регионе, что вызвало гнев языческих властей.

Несмотря на угрозу преследований, Лупп продолжал свою миссию, демонстрируя непоколебимую веру и мужество. В конце концов, по приказу императора Максимиана, известного своей жестокостью к христианам, Лупп был арестован. После отказа отречься от своей веры, он был подвергнут жестоким пыткам и принял мученическую смерть, оставшись верным Христу до последнего вздоха.

Что нельзя делать 23 августа

  • Запрещается подметать пол.
  • Нельзя увольняться с работы.
  • Не следует разговаривать с незнакомыми мужчинами.

Народные приметы 23 августа

  • смотрели, какой сегодня день: уже есть утренний заморозок — быстро придет зима;
  • дождь с громом — к теплой осени, но холодной зиме;
  • журавли летят низко — будет теплая зима;
  • уже журавли улетели в теплые края — холод придет скоро.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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