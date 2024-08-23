Что отмечает церковь 23 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 23 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
23 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
23 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого мученика Луппа.
Кто такой святой мученик Лупп
Он жил в древнем городе Солунь (современные Салоники в Греции) и был верным слугой святого Димитрия Солунского и стал свидетелем его мученической смерти за христианскую веру. После казни своего хозяина, Лупп, преисполненный глубокой веры и преданности, сохранил его окровавленную тунику и перстень как священные реликвии.
Эти предметы, освященные кровью мученика, стали инструментами божественной благодати в руках Луппа. Он использовал их для совершения многочисленных чудес и исцелений, что привлекало внимание многих людей к христианскому учению. Его деятельность и проповеди способствовали распространению христианства в регионе, что вызвало гнев языческих властей.
Несмотря на угрозу преследований, Лупп продолжал свою миссию, демонстрируя непоколебимую веру и мужество. В конце концов, по приказу императора Максимиана, известного своей жестокостью к христианам, Лупп был арестован. После отказа отречься от своей веры, он был подвергнут жестоким пыткам и принял мученическую смерть, оставшись верным Христу до последнего вздоха.
Что нельзя делать 23 августа
- Запрещается подметать пол.
- Нельзя увольняться с работы.
- Не следует разговаривать с незнакомыми мужчинами.
Народные приметы 23 августа
- смотрели, какой сегодня день: уже есть утренний заморозок — быстро придет зима;
- дождь с громом — к теплой осени, но холодной зиме;
- журавли летят низко — будет теплая зима;
- уже журавли улетели в теплые края — холод придет скоро.
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