Что отмечает церковь 12 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 12 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
12 октября в церковном календаре — день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника.
Читайте также: Какими церковными календарями сегодня пользуются основные церкви в Украине: в чем их отличия
Что это за день
12 октября православные христиане чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые погибли за веру в начале IV века во время правления императора Диоклетиана. Они отказались отречься от христианства и приносить жертвы римским богам, за что были подвергнуты жестоким пыткам и казнены.
Этот день является напоминанием о важности стойкости в вере и готовности к жертвам ради духовных убеждений. Верующие обращаются к святым мученикам с молитвами, прося их заступничества и помощи в укреплении собственной веры.
Что нельзя делать 12 октября
- Не стоит убирать в доме и стирать белье.
- Запрещается покупать церковные свечи — будете болеть.
- Нельзя обижать других, мстить.
Народные приметы 12 октября
- смотрели, какой сегодня день: тусклые звезды — к теплу;
- звезды мерцают — может скоро заснежить;
- яркие звезды — ждите мороз;
- дует северный ветер — к скорому похолоданию;
- на небе очень много звезд — в следующем году будет большой урожай.
Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям