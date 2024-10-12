Новости Одессы и Одесской области

Что отмечает церковь 12 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 12 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 12 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

12 октября в церковном календаре — день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника.

Читайте также: Какими церковными календарями сегодня пользуются основные церкви в Украине: в чем их отличия

Что это за день

12 октября православные христиане чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые погибли за веру в начале IV века во время правления императора Диоклетиана. Они отказались отречься от христианства и приносить жертвы римским богам, за что были подвергнуты жестоким пыткам и казнены.

Этот день является напоминанием о важности стойкости в вере и готовности к жертвам ради духовных убеждений. Верующие обращаются к святым мученикам с молитвами, прося их заступничества и помощи в укреплении собственной веры.

Что нельзя делать 12 октября

  • Не стоит убирать в доме и стирать белье.
  • Запрещается покупать церковные свечи — будете болеть.
  • Нельзя обижать других, мстить.

Народные приметы 12 октября

  • смотрели, какой сегодня день: тусклые звезды — к теплу;
  • звезды мерцают — может скоро заснежить;
  • яркие звезды — ждите мороз;
  • дует северный ветер — к скорому похолоданию;
  • на небе очень много звезд — в следующем году будет большой урожай.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua