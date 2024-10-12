Что отмечает церковь 12 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

12 октября в церковном календаре — день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника.

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Что это за день

12 октября православные христиане чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые погибли за веру в начале IV века во время правления императора Диоклетиана. Они отказались отречься от христианства и приносить жертвы римским богам, за что были подвергнуты жестоким пыткам и казнены.

Этот день является напоминанием о важности стойкости в вере и готовности к жертвам ради духовных убеждений. Верующие обращаются к святым мученикам с молитвами, прося их заступничества и помощи в укреплении собственной веры.

Что нельзя делать 12 октября

Не стоит убирать в доме и стирать белье.

Запрещается покупать церковные свечи — будете болеть.

Нельзя обижать других, мстить.

Народные приметы 12 октября

смотрели, какой сегодня день: тусклые звезды — к теплу;

звезды мерцают — может скоро заснежить;

яркие звезды — ждите мороз;

дует северный ветер — к скорому похолоданию;

на небе очень много звезд — в следующем году будет большой урожай.

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