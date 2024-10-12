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Що відзначає церква 12 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Що відзначає церква 12 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 12 жовтня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

12 жовтня в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка.

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Що це за день

12 жовтня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, які загинули за віру на початку IV століття під час правління імператора Діоклетіана. Вони відмовилися зректися християнства і приносити жертви римським богам, за що були піддані жорстоким катуванням і страчені.

Цей день є нагадуванням про важливість стійкості у вірі та готовності до жертв заради духовних переконань. Віряни звертаються до святих мучеників з молитвами, просячи їхнього заступництва і допомоги у зміцненні власної віри.

Що не можна робити 12 жовтня

  • Не варто прибирати в хаті і прати білизну.
  • Забороняється купувати церковні свічки — будете хворіти.
  • Не можна ображати інших, мститися.

Народні прикмети 12 жовтня

  • дивилися, який сьогодні день: тьмяні зірки — до тепла;
  • зірки мерехтять — може скоро засніжити;
  • яскраві зірки — чекайте на мороз;
  • дує північний вітер — до швидкого похолодання;
  • на небі дуже багато зірок — наступного року буде великий урожай.

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