Що відзначає церква 12 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

12 жовтня в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка.

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Що це за день

12 жовтня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, які загинули за віру на початку IV століття під час правління імператора Діоклетіана. Вони відмовилися зректися християнства і приносити жертви римським богам, за що були піддані жорстоким катуванням і страчені.

Цей день є нагадуванням про важливість стійкості у вірі та готовності до жертв заради духовних переконань. Віряни звертаються до святих мучеників з молитвами, просячи їхнього заступництва і допомоги у зміцненні власної віри.

Що не можна робити 12 жовтня

Не варто прибирати в хаті і прати білизну.

Забороняється купувати церковні свічки — будете хворіти.

Не можна ображати інших, мститися.

Народні прикмети 12 жовтня

дивилися, який сьогодні день: тьмяні зірки — до тепла;

зірки мерехтять — може скоро засніжити;

яскраві зірки — чекайте на мороз;

дує північний вітер — до швидкого похолодання;

на небі дуже багато зірок — наступного року буде великий урожай.

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