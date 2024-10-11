Що відзначає церква 11 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

11 жовтня в церковному календарі — день пам’яті святого апостола Пилипа.

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Що це за день

Пилип народився у Віфсаїді, що в Галілеї, як і апостоли Андрій та Петро. Він був покликаний Ісусом одним з перших, і його ім’я згадується у всіх чотирьох Євангеліях. Саме Пилип привів до Ісуса Натанаїла, відомого як апостол Варфоломій, і згодом став активним проповідником віри.

Після воскресіння Христа Пилип проповідував Євангеліє в різних регіонах, зокрема в Малій Азії та Греції. Його життя було наповнене служінням та поширенням християнства, що врешті-решт призвело до мученицької смерті. У місті Ієраполіс він був розп’ятий на хресті, але його жертва залишається символом відданості вірі. Свято апостола Пилипа є нагадуванням про його вклад у поширення християнського вчення та його незламну віру навіть перед обличчям смерті.

Що не можна робити 11 жовтня

Не можна виходити з дому — це небезпечно.

Не слід вживати в їжу будь-які ягоди.

Забороняється ризикувати і починати щось нове.

Народні прикмети 11 жовтня

дивилися, який сьогодні день: північний вітер — до суворої зими;

західний вітер — зима буде сніжною;

зайці ще не змінили свого забарвлення — зима ще не прийде.

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