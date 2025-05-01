Еще девять раненых продолжают лечение амбулаторно. Всего пострадали 15 одесситов. Врачи делают все возможное, чтобы помочь им.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов.

По его словам, повреждено шесть многоэтажек, 12 частных домов, отделение «Новой почты», семь авто. Некоторые пострадавшие дома остались без газа, света и водоснабжения, сейчас коммунальщики делают все возможное, чтобы сегодня восстановить все.

На местах работают оперативные штабы, людям оказывают все необходимую помощь.

«Трехэтажный пострадавший дом, в котором располагалось 18 квартир, скорее всего не подлежит восстановлению, а придется его сносить. Поэтому будет решаться вопрос расселения и обеспечения жильем людей», — говорит замглавы ОВА.

В ночь с 30 апреля на 1 мая Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. В разных районах Одессы повреждены жилые дома, школа, супермаркет и гражданская инфраструктура. В результате удара погибли два человека.























