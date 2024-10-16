Что будет с опустевшим зданием главпочтамта в Одессе?

О том, что на Главпочтамте (Одесская дирекция Акционерного общества «Укрпочта») наступает «тишина», «Одесская жизнь» рассказывала еще в августе.

По словам Артема Бондаренко, отделение главпочтамта на Садовой, 10 перенесли в соседнее здание на Садовой, 2.

Решение было принято из-за того, что старое помещение главпочтамта огромное и зимой его нужно отапливать, хотя работники используют меньше половины здания.

«Поэтому было принято решение переехать в соседнее здание, которое расположено в 100 метрах от текущей локации. И, в принципе, нам удалось стандартизировать отделение, что позволит клиентам качественнее получать услуги и обеспечить качественные условия работы наших сотрудников», — рассказал Артем Бондаренко журналистам Суспільного.

Поскольку здание является историческим памятником архитектуры, его продавать не будут, отметил руководитель по развитию сети Одесского региона АО «Укрпочта».

Решение о дальнейшей судьбе памятника архитектуры на Садовой еще не принято — сейчас проходят консультации.

«Этот вопрос будет обсуждаться с государством, с культурными деятелями и представителями сообщества, чтобы понять, как целесообразно его использовать. Например, как вариант, открыть музей», — говорит Артем Бондаренко.

Напомним, в прошлом году Одесский Главпочтамт отпраздновал свое 125-летие.

Этот объект культурного наследия возведен по проекту архитекторов В. Харламова и В. Домбровского. Почта переехала сюда в 1898 году. Сооружение Почтамта было создано целенаправленно для объединения всех услуг связи (почта, телеграф, телефон) в одном комплексе.

Здание Главпочтамта было сильно повреждено во время Второй мировой войны. С 1945 по 1962 годы почтамт размещался на улице Гоголя, 12. Проект восстановления здания почтамта утвердили в 1956 году, все работы выполнили в 1956-1962 годах.