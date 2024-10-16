Що буде зі спорожнілою будівлею головпоштамту в Одесі?

Про те, що на Головпоштамті (Одеська дирекція Акціонерного товариства «Укрпошта») настає «тиша», «Одеське життя» розповідала ще в серпні.

За словами Артема Бондаренка, відділення головпоштамту на Садовій, 10 перенесли в сусідню будівлю на Садовій, 2.

Рішення ухвалили через те, що старе приміщення головпоштамту величезне і взимку його потрібно опалювати, хоча працівники використовують менше половини будівлі.

«Тому було ухвалено рішення переїхати в сусідню будівлю, яка розташована за 100 метрів від поточної локації. І, в принципі, нам вдалося стандартизувати відділення, що дасть змогу клієнтам якісніше отримувати послуги та забезпечити якісні умови роботи наших співробітників», – розповів Артем Бондаренко журналістам Суспільного.

Оскільки будівля є історичною пам’яткою архітектури, її не продаватимуть, зауважив керівник із розвитку мережі Одеського регіону АТ «Укрпошта».

Рішення про подальшу долю пам’ятки архітектури на Садовій ще не ухвалено – зараз проходять консультації.

«Це питання буде обговорюватися з державою, з культурними діячами та представниками спільноти, щоб зрозуміти, як доцільно його використовувати. Наприклад, як варіант, відкрити музей», – каже Артем Бондаренко.

Нагадаємо, минулого року одеський Головпоштамт відсвяткував своє 125-річчя.

Цей об’єкт культурної спадщини зведено за проектом архітекторів В. Харламова і В. Домбровського. Пошта переїхала сюди 1898 року. Споруда Поштамту була створена цілеспрямовано для об’єднання всіх послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон) в одному комплексі.

Будівля Головпоштамту була сильно пошкоджена під час Другої світової війни. З 1945 по 1962 роки поштамт розміщувався на вулиці Гоголя, 12. Проєкт відновлення будівлі поштамту затвердили 1956 року, усі роботи виконали в 1956-1962 роках.