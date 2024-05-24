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Более 100 картин: что будет с конфискованной коллекцией Медведчука

Более 100 картин: что будет с конфискованной коллекцией Медведчука

Сто двенадцать картин, изъятых у бывшего народного депутата Виктора Медведчука, имеют культурную ценность и пополнят музейные фонды Украины.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Полиция заявила, что защитила культурное наследие Украины и 112 изъятых картин экс-нардепа Медведчука пополнят музейные фонды.

«Большинство из них относится к Закарпатской художественной школе, а авторы произведений — известные украинские художники XX века. Среди них — Адальберт Эрдели, Иван Труш, Николай Глущенко. Их работы также представлены на экспозициях за рубежом. К примеру, произведения Ивана Труша сейчас представлены на выставке в Вене», — рассказали в полиции.

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Пока картины хранятся в Национальном художественном музее Украины. Позже их внесут в реестр Музейного фонда Украины и в дальнейшем распределят между музеями согласно выставочным коллекциям. Остальные выставит на продажу агентство по розыску и менеджменту активов, а средства от продажи перечислят в доход государства.

Всего в рамках уголовных производств сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции изъяли у Медведчука 264 произведения искусства разных авторов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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