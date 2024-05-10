Через Дністровський лиман знову курсує пасажирський катер: що важливо знати про подорож

Пасажирське судно на підводних крилах щодня вирушатиме від причалу №1 у Білгород-Дністровському до причалу «Нова пристань» в Овідіополі. Здійснюватиме щонайменше 3 рейси в кожен бік. Тривалість кількості рейсів залежать від погодних умов.

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Білгород-Дністровська міська рада опублікувала розклад:



Вартість проїзду порівняно з минулим роком подорожчала і становить 250 грн (120 грн у 2023 році).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України та наказом Прикордонного загону «Про введення додаткових тимчасових обмежень» необхідно враховувати, що під час поїздки:

громадяни України повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, а для осіб призовного віку необхідно мати при собі військово-облікові документи.

Також має бути підтверджена мета перебування в даній місцевості: реєстрація, постійне або тимчасове працевлаштування, ВПО тощо.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном – (050) 394 74 83 з 08.00 до 17.00.

Зазначимо, катер – це єдина альтернатива потрапити на південь Одещини замість траси Одеса-Рені, на якій часто виникають затори і треба проходити прикордонний контроль, бо частина шляху пролягає територією Молдови.