Да ведь это обычное киви!
Женщина подруге:
– Да ты посмотри, что делается! Картошка стоит сто гривен! Она что, бриллиантовая?
Подруга:
– Что с тобой сегодня?.. Вот сколько ходим по Привозу, столько тебе что-то мерещится. Какой картофель?! Это же обычное киви!
– Ой, да, точно. Пожалуй, это все мои несчастные нервы… А вообще они же похожи, не так ли? А я еще подумала: мы о киви уже говорим «обычное»…
А что же с ценами на картофель и все прочее «обычное»?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 40-50 грн;
- лук – 25-40 грн;
- помидоры – 60-120 грн;
- свекла – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 90-130 грн;
- сладкий перец – 60-100 грн;
- баклажаны – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарины – 50-90 грн;
- апельсины – 50-90 грн.
Вас заинтересует: Будут вкуснее, полезнее и дольше сохранят свежесть: как правильно хранить овощи, фрукты и зелень
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 55-90 грн;
- брынза — 200-300 грн;
- творог – 80-150 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть — 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 21 февраля: почему лук такой холодный?
Фото автора