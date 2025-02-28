Цены на Привозе

Да ведь это обычное киви!

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Женщина подруге:

– Да ты посмотри, что делается! Картошка стоит сто гривен! Она что, бриллиантовая?

Подруга:

– Что с тобой сегодня?.. Вот сколько ходим по Привозу, столько тебе что-то мерещится. Какой картофель?! Это же обычное киви!

– Ой, да, точно. Пожалуй, это все мои несчастные нервы… А вообще они же похожи, не так ли? А я еще подумала: мы о киви уже говорим «обычное»…

А что же с ценами на картофель и все прочее «обычное»?

Одесский Привоз: покупатели

Одесский Привоз: цены

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 40-50 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 60-120 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-100 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.

Одесский Привоз: картошка

Одесский Привоз: цены на овощи

Одесский Привоз: зелень

Одесский Привоз: капуста

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.
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Одесский Привоз: мандарины-апельсины

Одесский Привоз: фрукты

Одесский Привоз: помидоры, фрукты

Одесский Привоз: цены на фрукты

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 55-90 грн;
  • брынза — 200-300 грн;
  • творог – 80-150 грн.

Одесский Привоз: цены на яйца

Одесский Привоз: цены на брынзу и творог

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть — 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз: мясо и колбасы

Одесский Привоз: сало

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Одесский Привоз: цены на рыбу

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

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