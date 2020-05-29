Человек с ружьем и наркотиками: в Одесской области обнаружили большую маковую наркоплантацию

В ходе обыска, проведенного в рамках оперативно-профилактической отработки «Мак-2020», с приусадебного участка в Саратском районе Одесской области у 61-летнего правонарушителя изъяли две сотни высаженных и бережно обработанных кустов снотворного мака, а из дома – почти 400 граммов каннабиса и гладкоствольное ружье. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Мужчина пояснил, что мак и конопля ему нужны были якобы для собственного употребления, а оружие – для самозащиты.

По факту посева снотворного мака и незаконного хранения наркотических средств следователи начали производство по ч.1 ст.310 и ч.1 ст.309 УК Украины. По факту нарушения гражданином порядка приобретения оружия он будет привлечен к ответственности по ч.1 ст.190 КоАП Украины.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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