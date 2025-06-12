Об этом сообщила вечером 11 июня 2025 года заместитель городского головы по вопросам ЖКХ, экс-руководитель КП «Теплоснабжение города Одесса» Анна Позднякова.

«Не верится… Ушел из жизни Игорь Учитель – Председатель наблюдательного совета «Одессагаз». Сильный, мудрый человек. Человек, оставивший по себе не просто предприятие, а целую историю», – написала она на своей странице в Facebook.

Анна Позднякова также вспоминает, как сотрудничала с Игорем Учителем во времена ее руководство КП «ТГО»: «Не всегда находили общий язык, но всегда находили общую цель. Совместно принятые решения стали ключевыми для начала нового старта для развития предприятия. В самые сложные времена он одним из первых подставлял свое надежное плечо».

По ее словам, покойный председатель наблюдательного совета ПАО «Одессагаз» был из тех людей, кто много и ответственно работал вместо пафосных речей.

«Человек – эпоха. Прошел путь от самой низкой ступеньки до председателя предприятия, которое стало его вторым домом. Совсем недавно поздравляли его с 70-летием… Он был в хорошей форме, с блеском в глазах, как всегда, с юмором и уверенностью. И вот такая тишина», – добавила заммэра.

Причина смерти Игоря Учителя на момент публикации этой новости неизвестна. О дне и месте прощания с ним также пока не сообщается.

Напомним, накануне Всемирный клуб одесситов сообщил о кончине одесского писателя, краеведа и старейшего члена клуба Анатолия Горбатюка.

А 8 июня погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, заслуженный артист Украины и волонтер Владислав Горай.