Часть улиц Одессы и области в четверг, 15 августа, останется без газа

Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.

Адреса отключений газа в Одессе

В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: пер. Прорезной 19 на срок выполнения работ с 9:00 до 16:00 15 августа без газа останутся потребители частных домов по следующим адресам:

пер. Прорезной 19,21,23,25

ул. Толбухина 71а,73,75

О пуске газа будет сообщено дополнительно.

Адреса отключений газа в Ширяево

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления с 9:00 до 16:00 часов 15 августа будут отключены от газоснабжения потребители природного газа в поселке Ширяево по следующим адресам:

ул. Солнечная д. 3, 3б

переулок Солнечный д. 1, 2а

ул. Южная д. 72, 74

ул. Осипенко д. 48

Восстановление газоснабжения будет проводиться с 16:00 15 августа.