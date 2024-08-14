Новости Одессы и Одесской области

Часть улиц Одессы и области в четверг, 15 августа, останется без газа

Часть улиц Одессы и области в четверг, 15 августа, останется без газа

Завтра, 15 августа, в связи с выполнением ремонтных работ на газопроводах жителям ряда улиц Одессы и в одном из населенных пунктов Одесской области отключат газ.

Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.

Адреса отключений газа в Одессе

В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: пер. Прорезной 19 на срок выполнения работ с 9:00 до 16:00 15 августа без газа останутся потребители частных домов по следующим адресам:

  • пер. Прорезной 19,21,23,25
  • ул. Толбухина 71а,73,75

О пуске газа будет сообщено дополнительно.

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Адреса отключений газа в Ширяево

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления с 9:00 до 16:00 часов 15 августа будут отключены от газоснабжения потребители природного газа  в поселке Ширяево по следующим адресам:

  • ул. Солнечная д. 3, 3б
  • переулок Солнечный д. 1, 2а
  • ул. Южная д. 72, 74
  • ул. Осипенко д. 48

Восстановление газоснабжения будет проводиться с 16:00 15 августа.

 

 

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