Часть улиц Одессы и области в четверг, 15 августа, останется без газа

Завтра, 15 августа, в связи с выполнением ремонтных работ на газопроводах жителям ряда улиц Одессы и в одном из населенных пунктов Одесской области отключат газ.
Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.
Адреса отключений газа в Одессе
В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: пер. Прорезной 19 на срок выполнения работ с 9:00 до 16:00 15 августа без газа останутся потребители частных домов по следующим адресам:
- пер. Прорезной 19,21,23,25
- ул. Толбухина 71а,73,75
О пуске газа будет сообщено дополнительно.
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Адреса отключений газа в Ширяево
В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления с 9:00 до 16:00 часов 15 августа будут отключены от газоснабжения потребители природного газа в поселке Ширяево по следующим адресам:
- ул. Солнечная д. 3, 3б
- переулок Солнечный д. 1, 2а
- ул. Южная д. 72, 74
- ул. Осипенко д. 48
Восстановление газоснабжения будет проводиться с 16:00 15 августа.