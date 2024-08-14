Частина вулиць Одеси та області в четвер, 15 серпня, залишиться без газу

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.

Адреси відключень газу в Одесі

У зв’язку з виконанням робіт на газопроводі середнього тиску за адресою: пров. Прорізний, 19, на термін виконання робіт з 9:00 до 16:00 15 серпня без газу залишаться споживачі приватних будинків за такими адресами:

пров. Прорізний 19,21,23,25

вул. Толбухіна 71а,73,73

Про пуск газу буде повідомлено додатково.

Адреси відключень газу в Ширяєве

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі низького тиску з 9:00 до 16:00 години 15 серпня буде відключено від газопостачання споживачів природного газу в селищі Ширяєве за такими адресами:

просп. Сонячна буд. 3, 3б

провулок Сонячний буд. 1, 2а

вул. Південна д. 72, 74

вул. Осипенка д. 48

Відновлення газопостачання проводитиметься з 16:00 15 серпня.