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Частина вулиць Одеси та області в четвер, 15 серпня, залишиться без газу

Частина вулиць Одеси та області в четвер, 15 серпня, залишиться без газу

Завтра, 15 серпня, у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на газопроводах жителям низки вулиць Одеси і в одному з населених пунктів Одеської області відключать газ.

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.

Адреси відключень газу в Одесі

У зв’язку з виконанням робіт на газопроводі середнього тиску за адресою: пров. Прорізний, 19, на термін виконання робіт з 9:00 до 16:00 15 серпня без газу залишаться споживачі приватних будинків за такими адресами:

  • пров. Прорізний 19,21,23,25
  • вул. Толбухіна 71а,73,73

Про пуск газу буде повідомлено додатково.

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Адреси відключень газу в Ширяєве 

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі низького тиску з 9:00 до 16:00 години 15 серпня буде відключено від газопостачання споживачів природного газу в селищі Ширяєве за такими адресами:

  • просп. Сонячна буд. 3, 3б
  • провулок Сонячний буд. 1, 2а
  • вул. Південна д. 72, 74
  • вул. Осипенка д. 48

Відновлення газопостачання проводитиметься з 16:00 15 серпня.

 

 

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