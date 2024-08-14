Частина вулиць Одеси та області в четвер, 15 серпня, залишиться без газу

Завтра, 15 серпня, у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на газопроводах жителям низки вулиць Одеси і в одному з населених пунктів Одеської області відключать газ.
Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.
Адреси відключень газу в Одесі
У зв’язку з виконанням робіт на газопроводі середнього тиску за адресою: пров. Прорізний, 19, на термін виконання робіт з 9:00 до 16:00 15 серпня без газу залишаться споживачі приватних будинків за такими адресами:
- пров. Прорізний 19,21,23,25
- вул. Толбухіна 71а,73,73
Про пуск газу буде повідомлено додатково.
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Адреси відключень газу в Ширяєве
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі низького тиску з 9:00 до 16:00 години 15 серпня буде відключено від газопостачання споживачів природного газу в селищі Ширяєве за такими адресами:
- просп. Сонячна буд. 3, 3б
- провулок Сонячний буд. 1, 2а
- вул. Південна д. 72, 74
- вул. Осипенка д. 48
Відновлення газопостачання проводитиметься з 16:00 15 серпня.