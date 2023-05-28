Часть Трассы здоровья станет деревянной – фотофакт

В Одессе наконец-то занялись провалом на Трассе здоровье в районе Аркадии. Этот провал образовался на побережье у пляжа с плитами. Сейчас опасный участок накрывают деревянным помостом. А пока продолжаются работы, все отдыхающие и прохожие вынуждены обходить дорогу по разбитым неровностям «пляжа с плитами».

Напомним, провал на Трассе здоровья в районе Ротонды возле Аркадии образовался в начале марта этого года. А уже к началу мая из-за длительного отсутствия ремонта площадь обвала увеличилась. Под асфальтом и бетоном образовались еще большие полости. Опасную дорогу закрыли странным способом: чтобы избежать травматизма людей, рядом поставили ржавые бочки и бросили в провал шину.

Сейчас же, как можно наблюдать, ситуацию пытаются исправить, укладывая деревянный помост.

Также стоит напомнить, что еще в 2021 году одесская мэрия обещала, что этот участок отремонтируют и анонсировала реконструкцию берегоукрепления №1 и траверса №2 в южной части пляжа Аркадии. Интересно, что ее часть отремонтировали в 2016 году. Тогда же власти отчитались и об обустройстве «велосипедоходной набережной». Работы провела фирма «Теракс ЛТД», которая таким образом проложила дорогу к своему ЖК «Морская симфония».

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Источник и фото: УСИ