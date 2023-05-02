Провал на Трассе здоровья разросся на всю ее ширину (фото)

С самом начале весны в районе Ротонды на Трассе здоровья возник провал глубиной и шириной около метра. Спустя почти два месяца он увеличился на всю ее ширину.

Фотографии провала опубликовало издание Украинская служба информации.

Об этом сообщает корреспондент Украинской службы информации.

Провал продолжает увеличиваться, захватываю все большую площадь на Трассе здоровья, а вместе с его размерами увеличивается и степень опасности. Особенно в темноте.

При этом провал не огородили, и даже не провал даже не обнесли предупредительной лентой.

Ремонтировать этот участок дороги должны были еще в 2021 году, но к работам так и не приступили.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что часть Трассы здоровья ушла под землю.

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Фото: УСИ