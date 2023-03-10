Часть Трассы здоровья ушла под землю – фотофакт

В Одессе провалилась под землю Трасса здоровья в районе Ротонды возле Аркадии. Под асфальтом и бетоном, которым раньше пытались укрепить дорогу, образовались пустоты, и покрытие провалилось вниз.

Площадь обвала на стыке покрытий достигает 1,5-2 метра, длина вдоль парапета из бетонных блоков – до 5 метров, глубина около метра.

Еще в 2021 году одесская мэрия анонсировала ремонт данного участка. Речь идет о реконструкции берегоукрепления №1 и траверса №2 в южной части пляжа Аркадии.

Общая длина конструкции укрепления – 532 метра. Часть ее (336 м) капитально отремонтировали в 2016 году «с обустройством велопешеходной набережной». Этим занималась фирма «Теракс ЛТД», которая таким образом проложила дорогу к своему ЖК «Морская симфония».

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Источник и фото: УСИ