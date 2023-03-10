Новости Одессы и Одесской области

Часть Трассы здоровья ушла под землю – фотофакт

Часть Трассы здоровья ушла под землю – фотофакт

В Одессе провалилась под землю Трасса здоровья в районе Ротонды возле Аркадии. Под асфальтом и бетоном, которым раньше пытались укрепить дорогу, образовались пустоты, и покрытие провалилось вниз.

Площадь обвала на стыке покрытий достигает 1,5-2 метра, длина вдоль парапета из бетонных блоков – до 5 метров, глубина около метра.

Часть Трассы здоровья ушла под землю

Еще в 2021 году одесская мэрия анонсировала ремонт данного участка. Речь идет о реконструкции берегоукрепления №1 и траверса №2 в южной части пляжа Аркадии.

Общая длина конструкции укрепления – 532 метра. Часть ее (336 м) капитально отремонтировали в 2016 году «с обустройством велопешеходной набережной». Этим занималась фирма «Теракс ЛТД», которая таким образом проложила дорогу к своему ЖК «Морская симфония».

Читайте также: Осторожно: в одесском Херсонском сквере появилась новая опасность (фото).

Источник и фото: УСИ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить