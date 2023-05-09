Трасса здоровья в Одессе разваливается: провалы и трещины растут на глазах (видео)

На Трассе здоровья в районе Аркадии происходят разрушительные процессы. Там появились глубокие провалы и большие трещины.
Об этом сообщает (и показывает) Youtube-канал «Зоотороп».
Видеоблогеры запечатлели опасные разрушительные процессы.
Так, в некоторых местах здесь «исчезло» асфальтное покрытие, некоторые «куски» участка сползают в море. Как отмечает видеоблогер, «это все постепенно ползет вниз».
«Зоотороп» сообщает, что зимние шторма во многих местах разрушили дорогу. Немного лучше обстоит ситуация с трассой в районе ЖК «Морская симфония», где были проделаны необходимые работы и установили бетонное покрытие.
Но в других местах на этом участке шторма «добивают» дорогу. Глубина некоторых провалов (а их много) достигает одного метра…
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Видео — «Зоотроп», скриншоты автора