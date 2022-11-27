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Часть «Пунктів Незламності» в Одессе не работают? — комментарий мэрии

Часть «Пунктів Незламності» в Одессе не работают? — комментарий мэрии

В некоторых одесских телеграм-каналах появились сообщения, что часть «Пунктів Незламності» в Одессе закрыты. На самом деле все они работают.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В информации мэрии сказано, что некоторыми неофициальными каналами распространяется дезинформация о неработающих «Пунктах Незламності» в Одессе.

В муниципалитете обратили внимание, что эта информация не достоверна и сделана исключительно для дезинформации одесситов.

Пункты Несокрушимости (Незламності) — места, круглосуточно обесеченные электроэнергией и интернетом. В них можно зарядить телефоны и другие устройства. Также погреться, выпить горячие напитки, в них есть комнаты матери и ребенка.

Ранее мы публиковали их адреса:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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