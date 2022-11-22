В Одессе появятся 150 «пунктов несокрушимости «: что это такое?

Пункт несокрушимости (незлпмності – укр.) – такое название придумали для мест, где в случае критической ситцации можно будет согреться, приготовить еду, зарядить телефоны и ноутбуки.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Такие пункты будут оборудованы печами, генераторами, необходимой мебелью. Также в пунктах несокрушимости будут местами для приготовления пищи, комнаты матери и ребенка.

Всего в городе планируют создать 150 таких пунктов, в том числе в 74 учебных заведениях.

Первый из них уже создан в помещении Одесского лицея «Европейский».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о планах городских властей обустроить на территории Одессы 147 пунктов обогрева, на случай прекращания подачи отопления.

Также сообщалось, что все больницы и родильные дома в Одессе оборудовали генераторами повышенной мощности. Теперь в случае, если надолго пропадет электричество, медучреждения и дальше смогут полноченно выполнять свои функции.