Частину пляжу в Аркадії перегородили парканом: чи це законно

Море в клітинку

19 червня одесит Ігор Гора опублікував у себе у facebook знімок паркану на пляжі в Аркадії з підписом: “Що ви взагалі знаєте про сегрегацію”.

Паркан, по суті, відгородив значну частину пляжу, на якій клуб Ібіца розташував платні дивани та шезлонги. Для решти відпочиваючих залишилася лише вузька смужка піску перед самою водою. Але й на неї потрапити було не просто – адже для цього треба було обійти обгороджену металевими ґратами частину пляжу.

Та й відвідувачам клубу, здається, така ініціатива не дуже припала до вподоби. Адже дивитися на море вони мали через металеві ґрати. Тут відразу напрошується порівняння якщо не з ув’язненими, то з птахом у золотій клітці точно.

Незаконний паркан прибрали

Встановлення паркану викликало резонанс у місцевих медіа та серед громадськості. Тим більше, що його встановлення було незаконним.

Встановлення на пляжах таких споруд, як огорожі, регулюється водним кодексом. І в статті 88 там говориться, що в пляжній зоні не може бути жодних огорож, не може бути жодних обмежень для громадян з пересування уздовж узбережжя моря.

Якщо власник закладу хоче якось виділити свою територію, він може там встановити якісь умовні позначки: прапорці, якісь інші попереджувальні знаки, що показують територію, де тут закінчиться територія, на якій надаються його послуги. Але нічого, що обмежує пересування, не повинно бути, у тому числі огорож.

А з огляду на те, що в країні зараз війна, і російські агресори обстрілюють Одесу, зокрема пляжні зони, поява такого паркану несе пряму загрозу життям людей на пляжі – адже він заважає евакуюватися у разі небезпеки.

21 червня паркан в Аркадії зник також раптово, як з’явився. Ні його поява, ні знесення адміністрація “Ібіци” коментувати не стали.

Фото зі сторінки Ігоря Гори у facebook