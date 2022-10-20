Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы снова осталась без света – когда включат?

Часть Одессы снова осталась без света – когда включат?

Сегодня, в четверг, 20 октября 2022 года, без электричества остались два района Одессы – Киевский и Суворовский.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».

Как поясняют энергетики, отсутствие электроснабжения в части указанных районов связано с проведением ремонтных работ.

Вернуть свет в дома одесситов планируется ориентировочно с 18:00 до 19:00 часов сегодняшнего дня.

Узнать новости о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях, а также и получить полезные советы на коммунальные темы вы можете:
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Проверить ваш адрес и, по возможности, сообщить жильцам других домов можно на сайте или чат-ботах:

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что с сегодняшнего дня в Одессе ограничат использование уличного освещения. Он также призвал одесситов минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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