отключение света
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Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно»., ссылаясь на информацию ДТЭК, света сегодня не будет по таким адресам:

Центральный РЭС

  • Дальницкая, 15;
  • Балковская, 193;
  • Головковская, 42,50,50/1.

Работы до 19:00.

Северный РЭС

  • 36-51, 53-55 Линия на ж/м/с. Шевченко;
  • Песочная, 1-172;
  • Соляная, 1-85;
  • пер. Песочный, 1-4;

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  • Луцкая, 1-135;
  • Вишневая, 1-43;
  • пер. Вишневый, 2-14;
  • Рельефная, 1-35;
  • Мицкевича, 1-35;
  • Демьянова, 1-13;
  • Яблочная, 1-4;
  • Ракетная, 1-18;
  • Раздольная, 1-74;
  • Центральная, 2-38;
  • Степовая, 1-14;
  • Победы, 1-87;
  • Симферопольская, 1-24.

Работы до 19:00.

  • Заболотного, 27;
  • Героев Обороны Одессы, 28, 80-98.

Работы до 20:00.

Напомним, сегодня, в день Крещения Господня по старому церковному календарю, в Одессе пройдут крещенские купания на трех локациях.

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