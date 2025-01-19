Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно»., ссылаясь на информацию ДТЭК, света сегодня не будет по таким адресам:
Центральный РЭС
- Дальницкая, 15;
- Балковская, 193;
- Головковская, 42,50,50/1.
Работы до 19:00.
Северный РЭС
- 36-51, 53-55 Линия на ж/м/с. Шевченко;
- Песочная, 1-172;
- Соляная, 1-85;
- пер. Песочный, 1-4;
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- Луцкая, 1-135;
- Вишневая, 1-43;
- пер. Вишневый, 2-14;
- Рельефная, 1-35;
- Мицкевича, 1-35;
- Демьянова, 1-13;
- Яблочная, 1-4;
- Ракетная, 1-18;
- Раздольная, 1-74;
- Центральная, 2-38;
- Степовая, 1-14;
- Победы, 1-87;
- Симферопольская, 1-24.
Работы до 19:00.
- Заболотного, 27;
- Героев Обороны Одессы, 28, 80-98.
Работы до 20:00.
Напомним, сегодня, в день Крещения Господня по старому церковному календарю, в Одессе пройдут крещенские купания на трех локациях.