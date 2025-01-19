отключение света
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Як повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно», посилаючись на інформацію ДТЕК, світла сьогодні не буде за такими адресами:

Центральний РЕМ

  • Дальницька, 15;
  • Балківська, 193;
  • Головківська, 42,50,50/1.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ

  • 36-51, 53-55 Лінія на ж/м/с.Шевченко;
  • Пісочна, 1-172;
  • Соляна, 1-85;
  • пров. Пісочний, 1-4;

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  • Луцька, 1-135;
  • Вишнева, 1-43;
  • пров. Вишневий, 2-14;
  • Рельєфна, 1-35;
  • Міцкевича, 1-35;
  • Дем’янова, 1-13;
  • Яблучна, 1-4;
  • Ракетна, 1-18;
  • Роздольна, 1-74;
  • Центральна, 2-38;
  • Степова, 1-14;
  • Перемоги, 1-87;
  • Сімферопольська, 1-24.

Роботи до 19:00.

  • Заболотного, 27;
  • Героїв Оборони Одеси, 28, 80-98.

Роботи до 20:00.

Нагадаємо, сьогодні, в день Хрещення Господнього за старим церковним календарем, в Одесі відбудуться водохресні купання на трьох локаціях.

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