Як повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно», посилаючись на інформацію ДТЕК, світла сьогодні не буде за такими адресами:
Центральний РЕМ
- Дальницька, 15;
- Балківська, 193;
- Головківська, 42,50,50/1.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ
- 36-51, 53-55 Лінія на ж/м/с.Шевченко;
- Пісочна, 1-172;
- Соляна, 1-85;
- пров. Пісочний, 1-4;
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- Луцька, 1-135;
- Вишнева, 1-43;
- пров. Вишневий, 2-14;
- Рельєфна, 1-35;
- Міцкевича, 1-35;
- Дем’янова, 1-13;
- Яблучна, 1-4;
- Ракетна, 1-18;
- Роздольна, 1-74;
- Центральна, 2-38;
- Степова, 1-14;
- Перемоги, 1-87;
- Сімферопольська, 1-24.
Роботи до 19:00.
- Заболотного, 27;
- Героїв Оборони Одеси, 28, 80-98.
Роботи до 20:00.
Нагадаємо, сьогодні, в день Хрещення Господнього за старим церковним календарем, в Одесі відбудуться водохресні купання на трьох локаціях.