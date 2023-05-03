Часть Киевского района Одессы 3 мая останется без газа – адреса

Сегодня, в среду, 3 мая 2023 года, часть Киевского района Одессы останется без газа до вечера из-за ремонтных работ, проводимых компанией «Одессагаз».
Так, в связи с выполнением работ по газопроводу среднего давления по ул. Фонтанская дорога 71а/3 на срок выполнения работ с 9:00 до 17:00 часов будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
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