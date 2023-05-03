Часть Киевского района Одессы 3 мая останется без газа – адреса

Тарифы на коммуналку скоро могут повысить: какие будут цены О повышении тарифов на коммунальные услуги — воду и электроэнергию этой весной активно говорят чиновники и эксперты. Называют возможные цены и сроки введения. Также могут пересмотреть и газовый тариф. Что известно на сегодня, читайте в нашем материале. ПОДРОБНЕЕ

Полезные ископаемые Одесчины: есть золото, нефть, газ и даже соль Список полезных ископаемых Одесчины достаточно внушительный, но их добыча нерентабельна. В Одесской области есть важные природные ресурсы: нефть, газ и золото. Разработка многих из них может быть очень перспективной, но для этого нужны инвестиции. ПОДРОБНЕЕ