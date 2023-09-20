В Одесской области вакцинируют животных от бешенства: где привить домашнего любимца бесплатно

С 8 по 15 сентября в Одесской области вакцинировали от бешенства 18 505 домашних животных, в том числе 12 804 собаки и 5 690 кошек. Прививку проводят врачи-ветеринары 27 больниц — областной, районных и участковых.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Одесской области.
В сообщении говорится, что существуют случаи, когда хозяева отказываются от прививки своих домашних питомцев. С указанного периода таких отказов зафиксировали 124 случая.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что процедура прививки и вакцина – бесплатные. А мобильные группы ветеринаров выезжают на место, хозяевам даже не нужно думать, как доставить животное в ветеринарную больницу.
Если в организации прививания домашних животных помогают главы сельсоветов, жилых дачных кооперативов, активные горожане, то в вопросах прививки бездомных животных помогают зоозащитники и волонтеры.
К сожалению, бездомных собак и кошек хватает не только в областном центре, но и на периферии, —
отмечают ветеринары.
В Госпродпотребслужбе сообщают, что сегодня вакцина для профилактики бешенства в Одесской области есть в достаточном количестве.
В который раз подчеркиваем, что вакцина против бешенства бесплатна. Для прививки необходимо только обратиться в больницы ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, —
предоставили рекомендации в Госпродпотребслужбе.
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Фото: Госпродпотребслужба.