Часть центра Одессы хотят оставить без газа 29 декабря

Газовый вопрос: что нужно знать о технических службах и ценах? К нам часто обращаются читатели, которые в условиях карантина испытывают трудности в решении вопросов, связанных с оплатой газа, передачей показаний приборов учета и других. Интересуют потребителей и расценки на услуги по обслуживанию газовых плит и другого оборудования. Мы подготовили ответы на эти вопросы, и, надеемся, они будут полезны нашим читателям. ПОДРОБНЕЕ

Одесситам рассказали, как платить за отопление Батареи в наших квартирах потеплели давно, а значит, пришло время платить за услугу. Но узнать, сколько же мы должны за отопление, пока не так легко. Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» все еще не восстановило раздел личный кабинет на своем официальном сайте. В связи с этим горожанам будут рассылать «традиционные» бумажные квитанции за отопление, сказано в официальном сообщении КП «ТГО». ПОДРОБНЕЕ