Часть центра Одессы хотят оставить без газа 29 декабря

Во вторник, 29 декабря, в Одессе временно отключат от газоснабжения часть центра города.
По сообщению управления эксплуатации газового хозяйства, причина отключения газа – проведение работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: улица Екатерининская – угол Новощепного ряда.
Так, с 10:00 до 17:30 часов газа не будет по таким адресам:
- ул. Большая Арнаутская, 39, 40, 41, 46, 81, 89/91, 90, 91, 100, 105;
- ул. Екатерининская, 81, 83, 88/90, 89;
- ул. Базарная, 26/28 (пер. Ониловой, 18);
- пер. Книжный, 19;
- ул. Старорезничная, 28;
- ул. Пантелеймоновская, 21/23, 25, 27, 70, 88, 112;
- ул. Новощепной ряд, 2, 5;
- ул. Пушкинская, 77;
- ул. Тираспольская, 27/29.
О пуске газа газовики обещают сообщить дополнительно.