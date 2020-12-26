Новости Одессы и Одесской области

Часть центра Одессы хотят оставить без газа 29 декабря

Часть центра Одессы хотят оставить без газа 29 декабря

Во вторник, 29 декабря, в Одессе временно отключат от газоснабжения часть центра города.

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По сообщению управления эксплуатации газового хозяйства, причина отключения газа – проведение работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: улица Екатерининская – угол Новощепного ряда.

Так, с 10:00 до 17:30 часов газа не будет по таким адресам:

  • ул. Большая Арнаутская, 39, 40, 41, 46, 81, 89/91, 90, 91, 100, 105;
  • ул. Екатерининская, 81, 83, 88/90, 89;
  • ул. Базарная, 26/28 (пер. Ониловой, 18);
  • пер. Книжный, 19;
  • ул. Старорезничная, 28;
  • ул. Пантелеймоновская, 21/23, 25, 27, 70, 88, 112;
  • ул. Новощепной ряд, 2, 5;
  • ул. Пушкинская, 77;
  • ул. Тираспольская, 27/29.

О пуске газа газовики обещают сообщить дополнительно.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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