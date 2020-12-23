Как переоформить лицевой счет на газ? К нам обратился читатель из Черноморска с просьбой рассказать, как происходит переоформление лицевого счета на газ и сколько эта услуга стоит. Разъяснить это нам помогли специалисты ООО «Одессагаз-Поставка». ПОДРОБНЕЕ

Одесситам рассказали, как платить за отопление Батареи в наших квартирах потеплели давно, а значит, пришло время платить за услугу. Но узнать, сколько же мы должны за отопление, пока не так легко. Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» все еще не восстановило раздел личный кабинет на своем официальном сайте. В связи с этим горожанам будут рассылать «традиционные» бумажные квитанции за отопление, сказано в официальном сообщении КП «ТГО». ПОДРОБНЕЕ