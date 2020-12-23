К нам часто обращаются читатели, которые в условиях карантина испытывают трудности в решении вопросов, связанных с оплатой газа, передачей показаний приборов учета и других. Интересуют потребителей и расценки на услуги по обслуживанию газовых плит и другого оборудования. Мы подготовили ответы на эти вопросы, и, надеемся, они будут полезны нашим читателям.
Сколько стоит обслуживание газового оборудования и кто предоставляет эту услугу?
Услуги по обслуживанию газового оборудования предоставляет компания «Одессагаз». С 1 сентября 2020 года стоимость проведения технического обслуживания внутренних газовых сетей и газового оборудования для бытовых потребителей изменилась.
Как обратиться в газовые службы в условиях карантина?
Потребители могут обратиться в соответствующую службу следующими способами:
- написать письмо и отравить его по почте,
- позвонить в кол-центр и задать интересующий вопрос,
- отправить обращение по электронной почте.
«Одессагаз-Поставка»
- Адрес для писем: 65003, г. Одесса, ул. Черноморского казачества, 23.
- Телефоны контакт-центра: 0-800-20-10-04 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов); (093) 170-36-66 (оплата по тарифам вашего оператора).
- Электронный адрес для обращений: mailbox@gazpostach.od.ua.
«Одессагаз»
- Адрес для писем: 65003, г. Одесса, ул. Одария, 1.
- Телефон кол-центра: (048) 705-39-09 (бесплатно для жителей Одессы).
- Электронный адрес для обращений: standart@odgaz.odessa.ua; callcentr@odgaz.odessa.ua.
Ольга Новикова
Почем газ в декабре?
В ноябре ООО «Одессагаз-Поставка» установило цену на газ для бытовых
потребителей в размере 8,70 грн/ куб. м (с НДС). С 1 декабря тариф остался на том же уровне. Но, кроме стоимости газа, потребитель должен заплатить еще «Одессагазу» за услугу доставки (абонплата).
Полезно знать: Перенос газовой трубы: что надо знать и куда обращаться одесситам?