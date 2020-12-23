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Газовый вопрос: что нужно знать о технических службах и ценах?

Газовый вопрос: что нужно знать о технических службах и ценах?

К нам часто обращаются читатели, которые в условиях карантина испытывают трудности в решении вопросов, связанных с оплатой газа, передачей показаний приборов учета и других. Интересуют потребителей и расценки на услуги по обслуживанию газовых плит и другого оборудования. Мы подготовили ответы на эти вопросы, и, надеемся, они будут полезны нашим читателям.

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Сколько стоит обслуживание газового оборудования и кто предоставляет эту услугу?

Услуги по обслуживанию газового оборудования предоставляет компания «Одессагаз». С 1 сентября 2020 года стоимость проведения технического обслуживания внутренних газовых сетей и газового оборудования для бытовых потребителей изменилась.

газ цена

Как обратиться в газовые службы в условиях карантина?

Потребители могут обратиться в соответствующую службу следующими способами:

  • написать письмо и отравить его по почте,
  • позвонить в кол-центр и задать интересующий вопрос,
  • отправить обращение по электронной почте.

«Одессагаз-Поставка»

  • Адрес для писем: 65003, г. Одесса, ул. Черноморского казачества, 23.
  • Телефоны контакт-центра: 0-800-20-10-04 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов); (093) 170-36-66 (оплата по тарифам вашего оператора).
  • Электронный адрес для обращений: mailbox@gazpostach.od.ua.

«Одессагаз»

  • Адрес для писем: 65003, г. Одесса, ул. Одария, 1.
  • Телефон кол-центра: (048) 705-39-09 (бесплатно для жителей Одессы).
  • Электронный адрес для обращений: standart@odgaz.odessa.ua; callcentr@odgaz.odessa.ua.

Ольга Новикова

Почем газ в декабре?

В ноябре ООО «Одессагаз-Поставка» установило цену на газ для бытовых
потребителей в размере 8,70 грн/ куб. м (с НДС). С 1 декабря тариф остался на том же уровне. Но, кроме стоимости газа, потребитель должен заплатить еще «Одессагазу» за услугу доставки (абонплата).

Полезно знать: Перенос газовой трубы: что надо знать и куда обращаться одесситам?

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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