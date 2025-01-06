Чашка кави в Одесі: чому у Львові дешевше та як змінилася ціна за рік

Про це свідчать дані щорічного дослідження Індекс Еспресо на платформі Опендатабот.

Так, під кінець 2024 року найдорожчу каву в Україні, як і рік тому, пили в Одеській області: 40 гривень за чашку. Тільки за рік ціна в нашому регіоні зросла на 20%.

На Львівщині чашка еспресо коштувала 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштувала 37 гривень.

Найдешевшу каву вже як два роки можна було випити в Хмельницькій і Сумській областях: по 28 гривень за чашку.

У середньому 2024 року за чашку кави в Україні платили 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найбільше за рік – аж на 29% – зросла ціна у Вінницькій області. Загалом еспресо в Україні піднявся в ціні в 1,7 раза від початку повномасштабної війни.

Що впливає на вартість чашки кави в різних регіонах

Як формується ціна кавового напою, з’ясували журналісти видання «Думская». Насамперед на ціну чашки кави впливає курс долара, зарплата співробітників, податки, виробничі витрати та оренда приміщення. Плюс останні місяці одеські кав’ярні дуже часто працювали від генераторів – це теж додаткові витрати на паливо.

Подорожчання в Одесі також пов’язане зі збільшенням витрат на транспортування: до 2022 року більша частина кави потрапляла в Одесу через порт, а зараз – через сухопутні кордони заходу України. Тому багато дрібних бюджетних кав’ярень у місті закрилися.

Протилежна ситуація у Львові: через більший потік туристів і відносно спокійну обстановку кав’ярні, навпаки, почали відкриватися. З них половина або більше – це бюджетні точки. Відповідно, з’явилася конкуренція і ціни доводиться стримувати. Тому середня ціна в Одесі вийшла вищою, ніж у Львові.