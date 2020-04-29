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Новости Одессы и Одесской области

Церква, крамниця і держустанова: в Одесі затримали вразливого “мінера”

Церква, крамниця і держустанова: в Одесі затримали вразливого “мінера”

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який тричі «мінував» об’єкти інфраструктури міста.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Останнє повідомлення про загрозу вибуху зловмисник надав вчора, 27 квітня. Цього разу, за словами чоловіка, мала вибухнути крамниця на вулиці Генуезькій.

Торговельний заклад був ретельно обстежений спеціальними службами. Пристроїв, що загрожували б загибеллю чи іншими тяжкими наслідками громадянам, правоохоронці не виявили.

Того ж дня поліцейські встановили місце знаходження та затримали правопорушника. З’ясувалося, що своїми діями 41-річний одесит не вперше блокує нормальне функціонування об’єктів інфраструктури та відриває від реальної роботи спецслужби. Минулого місяця, через невдоволеність життям, чоловік «замінував» міську державну установу, а ще кількома місяцями раніше – церкву, в якій нібито образили його матір. Причиною ж «мінування» магазину, що знаходиться в його будинку, порушник назвав гамір, який йому заважав.

Неправомірні дії затриманого слідчі кваліфікували за ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Телефон, з якого надійшла погроза, поліцейські вилучили, а самого чоловіка до обрання запобіжного заходу помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Наразі досудове слідство за останнім фактом триває. Матеріали ж проваджень за обвинуваченням затриманого у двох попередніх «мінуваннях» скеровані до суду. Відповідно до санкції статті зловмисникові загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці вкотре наголошують: кожного разу, сумлінно відпрацьовуючи повідомлення про загрозу безпеці громадян чи знищення об’єктів власності, щоб не допустити можливих трагічних наслідків, поліцейські, рятувальники, медики мобілізують значні людські та технічні ресурси. Тож, перш ніж зважитися на подібні дії, добре подумайте, чи варті вони неминучих правових наслідків особисто для вас та неприємностей, які можуть спіткати людей, котрі саме зараз потребують допомоги спецслужб.

 

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