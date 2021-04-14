За ложный вызов экстренных служб серьезно накажут: новые штрафы

На усиление ответственности пошли после волн массовых минирований судов, аэропортов, ж/д-вокзалов, больниц, школ, детсадов. Только в Одессе в начале 2021 года четыре раза массово «минировали» детские сады и школы. Все вызовы были ложные. Но на отработку всех объектов спецслужбы тратили огромное количество времени и материальных ресурсов.