Церковный праздник: кого почитают православные 4 августа (именинники, приметы, традиции)

Церковный праздник 4 августа по новому и старому календарю

По новому церковному календарю 4 августа отмечается день памяти преподобной мученицы Евдокии Римлянины.

Евдокия жила в IV веке, происходила из знатной семьи и была воспитана в христианских традициях. Она попала в плен к персидскому царю Сапору, где, находясь в тюрьме, поддерживала других верующих и обращала нехристиан в христианство. Несмотря на мучения, она не отреклась от Христа и была казнена.

Праздник по старому стилю

Раньше мы рассказывали о празднике по старому календарю – дню памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Подробности по этой ссылке.

Народные традиции 4 августа

В народном календаре этот день называется Авдотья Малиновка или Авдотья Огуречница. Традиционно в этот день собирают позднюю малину и последний урожай огурцов. Часто 4 августа идет мелкий дождь, портящий сено на полях, поэтому день также называют Авдотья Сеногнойка.

Что нельзя делать 4 августа

Церковь запрещает сквернословие, брань, сплетни, злобу, зависть, алчность, месть и отчаяние. Запрещено отказывать в помощи просящим.

Тем, кто соблюдает Успенский пост, нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца и рыбу.

По народным поверьям, в этот день не следует брать взаймы деньги — это может привести к финансовым проблемам. Также нельзя дарить комнатные растения, чтобы не привлечь проблему в личной жизни.

Что можно делать 4 августа

К святой Евдокии обращаются в молитвах с просьбами об укреплении веры и помощи в преодолении жизненных проблем.

Традиционно на Евдокию собирают малину и делают из нее заготовки. Также нужно успеть собрать огурцы, ведь после 4 августа они теряют вкус и полезные свойства.

Именины 4 августа

Именины по новому церковному календарю празднуют Андрей, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Дарья, Евдокия.

По старому стилю именины отмечают Алексей, Зина, Михаил, Мария.