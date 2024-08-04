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Церковне свято: кого шанують православні 4 серпня (іменинники, прикмети, традиції)

Церковне свято: кого шанують православні 4 серпня (іменинники, прикмети, традиції)

4 серпня 2024 року за новим церковним календарем православні згадують пам’ять преподобномучениці Євдокії Римлянині, за старим стилем – Марию Магдаліну. А за народними традиціями сьогодні Явдоха. “Одеське Життя” розповідає про традиції та прикмети цього дня.

Церковне свято 4 серпня за новим і старим календарем

За новим церковним календарем 4 серпня відзначається день пам’яті преподобної мучениці Євдокії Римлянині.

Євдокія жила в IV столітті, походила зі знатної родини і була вихована в християнських традиціях. Вона потрапила в полон до перського царя Сапора, де, перебуваючи у в’язниці, підтримувала інших вірян і навертала нехристиян до християнства. Попри муки, вона не відреклася від Христа і була страчена.

Свято за старим стилем

Раніше ми розповідали про свято за старим календарем – день пам’яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Подробиці за цим посиланням.

Народні традиції 4 серпня

У народному календарі цей день називається Явдоха Малинівка або Явдоха Огірочниця. Традиційно цього дня збирають пізню малину та останній урожай огірків. Часто 4 серпня йде дрібний дощ, що псує сіно на полях, тому день також називають Явдоха Сіногнійка.

Що не можна робити 4 серпня

Церква забороняє лихослів’я, лайку, плітки, злість, заздрість, жадібність, помсту і відчай. Заборонено відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Тим, хто дотримується Успенського посту, не можна їсти м’ясо, молочні продукти, яйця та рибу.

За народними повір’ями, цього дня не слід брати в борг гроші – це може призвести до фінансових проблем. Також не можна дарувати кімнатні рослини, щоб не притягнути проблеми в особистому житті.

Що можна робити 4 серпня

До святої Євдокії звертаються в молитвах із проханнями про зміцнення віри та допомогу у подоланні життєвих негараздів.

Традиційно на Євдокію збирають малину і роблять з неї заготовки. Також потрібно встигнути зібрати огірки, адже після 4 серпня вони втрачають смак та корисні властивості.

Іменини 4 серпня

Іменини за новим церковним календарем святкують Андрій, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Дарина, Євдокія.

За старим стилем іменини відзначають Олексій, Зіна, Михайло, Марія.

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Иван Свищ ПРОФІЛЬ
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