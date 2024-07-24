Первые святые на Руси: День памяти князей Бориса и Глеба

Борис и Глеб, крещеные под именами Роман и Давид, были младшими сыновьями князя Владимира Святославича. Их канонизировали первыми среди русских святых. После смерти Владимира в 1015 году, братья стали жертвами борьбы за власть между его потомками. Летописи свидетельствуют, что их убил старший брат Святополк, которого позже победил Ярослав. Впрочем, существует версия, что к убийству мог быть причастен сам Ярослав. Историк Надежда Никитенко предполагает, что Владимир передал наследство именно Борису и Глебу как своим единственным законным сыновьям, рожденным в христианском браке. По другим источникам, во время гибели братьев Святополк находился в заточении, и его борьба с Ярославом началась значительно позже. Скандинавская сага об Эймунде также описывает версию, по которой Ярослав подослал убийц к братьям. Однако официальная версия приписывает их смерть Святополку, называя его «Окаянный».

Во время правления Ярослава Мудрого была осуществлена первая попытка канонизации Бориса и Глеба и созданы первые рассказы об их гибели. Их канонизировали русской церковью в 1071 году, и в этот период возник местный культ в Вышгороде. 2 мая 1072 года считается датой их окончательной канонизации, когда мощи князей были перенесены в новый храм. В 1115 году их мощи снова торжественно перенесли в каменную церковь Бориса и Глеба в Вышгороде. Празднование памяти князей приходится на 24 июля и 2 мая (перенесение мощей), что стало важными датами в церковном календаре Руси. После монгольского нашествия в 1240 году их мощи были утрачены.

Сначала святых Бориса и Глеба почитали как целителей, а впоследствии — как покровителей всех русских князей. Их признавали помощниками в битвах, призывали к единству Руси и прекращению междоусобных войн. Летописи упоминают о чудесах исцеления у их гроба, победах под их покровительством и паломничествах князей к их гробу.