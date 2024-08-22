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Церковный праздник 22 августа: какие запреты нельзя нарушать

Церковный праздник 22 августа: какие запреты нельзя нарушать

22 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих. Рассказываем о традициях и приметах сегодняшнего дня.

День памяти пяти святых мучеников

22 августа по новому церковному календарю (4 сентября по старому) – день памяти мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

Агафоник жил в IV веке, был выходцем из знатного рода и с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Христу. Это были времена, когда христиане подвергались страшным гонениям. Агафоник владел искусством риторики и многих язычников убедил принять христианскую веру.

До императора Максимиана, который на то время был правителем, дошли слухи, что в Никомидии язычники массово становятся христианами. Тогда Агафоника было приказано схватить, вместе с ним арестовали его сподвижников – Зотика, Феопрерия, Акиндина, Севериана, Зинона и других. После пыток их отправили во Фракию – на суд к императору. Акиндин, Зотик и Феопрепий, а также Севериан были настолько измучены, что не смогли выдержать пути и их убили. Агафоник Никомидийский предстал перед судом, который присудил его к казни.

Мощи великомученика находятся в Константинополе, в церкви, которая была построена в его честь.

В молитвах к святому Агафонику обращаются с просьбами укрепить веру и дать силы противостоять жизненным обстоятельствам, защитить от зла и неверных помыслов.

По старому стилю сегодня день памяти апостола Матфия.

О чем говорят приметы на 22 августа

По погоде этого дня судят, какой будет зима:

  • день солнечный – осень будет теплой, а такая погода простоит еще 4 недели;
  • холодно и влажно – к ранней и морозной зиме;
  • мало грибов, но много орехов – зима будет снежной и с морозами;
  • паутина летает высоко – к холодной зиме.

В народе 22 августа – праздник Агафон. Считается, что на Агафона проказничает дух леса, поэтому оказаться сегодня в лесу – дурная примета.

Что нельзя делать 22 августа

  • Народные приметы дня предупреждают, что сегодня опасно идти в лес – можно заблудиться;
  • не советуют начинать новое дело или говорить о своих планах – не сбудутся;
  • нельзя отправляться в дальнюю дорогу – будут мешать разные проблемы в пути;
  • нельзя принимать и дарить подарки – может привести к мелким неприятностям.
  • женщинам запрещается есть до заката – наши предки верили, что так они «съедают» свою красоту.

Что можно делать 22 августа

  • У крестьян существовало поверье, что в этот день нечистая сила начинает бесноваться в поле. Чтобы защитить свой урожай, было принято защищать его. Для этого надевали кожух наизнанку, а в руки брали кочергу. Так отправлялись на поле ночью.
  • Считается, что в день Агафоника нужно сделать как можно больше хороших дел – добро вернется в трехкратном размере.

22 августа – именины сегодня

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.
  • По старому стилю именины празднуют Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Яков, Иван, Макар, Матвей, Петр, Ирина, Мария.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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