Церковный праздник 31 марта: почему вместе с Григорием Паламой вспоминают сразу 120 святых

Святитель Григорий Палама

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Когда произошло турецкое нашествие, его семья бежала в Константинополь. Григорий получил хорошее образование, ожидая, что он станет государственным деятелем. Но он в 20 лет ушел в Афонский монастырь Ватопед и там принял исихазм – молитву в сочетании с уединением и безмолвием – как основу жизни.

Через 30 лет Григорию пришлось отстаивать принципы исихазма на Константинопольском Соборе, в споре с монахом Варлаамом – тот объявил исихазм ересью. Григорий Палама, благодаря красноречию и неоспоримости доводов, победил в дискуссии, но затем попал в тюрьму – у Варлаама было немало высокопоставленных поклонников. Уволил Григория новый Константинопольский патриарх, а затем святителя возвели в сан архиепископа Солунского. Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал истинность его учения.

Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских

Во второе воскресенье Великого поста Церковь отмечает Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день вспоминают всех святых, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Основатель обители – преподобный Антоний. Он жил отшельником в Киевских пещерах, но вскоре к нему стали присоединяться другие монахи. В середине XI века образовалась Печерская обитель. Сподвижник Антония, преподобный Феодосий, ввел в монастыре устав, привезенный из Константинополя. Впоследствии такой устав распространился и на другие монастыри.

В сонме Киево-Печерских святых прославлено около ста двадцати подвижников, молитвенников и чудотворцев, среди которых Лаврентий Затворник, Кукша Преподобномученик, Сергей Слухняный, Иоанн Многострадальный, Пимен Пистник, Онуфрий Молчаливый, Онуфрий Молчаливый, Онуфрий Молчаливый, Прозорливый, Дамиан Целитель, врач Агапит и другие. Благодаря их подвигу ныне Киево-Печерская Лавра известна во всем мире.

Продолжается Великий пост 2024 года, постящимся в этот день разрешается горячая еда с маслом.

Праздник 31 марта по старому календарю — день памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

О чем говорят приметы на 31 марта

По приметам дня судят о погоде:

День солнечный — лето будет теплым;

Утром дождь — жди дождливого лета;

Молния 13 апреля — будет засуха;

Перелетные птицы сбиваются в стаи — к хорошей весенней погоде.

Традиционно в этот день белят деревья и наводят порядок в саду.

Что можно делать 31 марта

В этот день у преподобных и богоносных отцов Киево-Печерских просят молить Бога о нас, даровать мир и наставить на верный путь. К святителю Григорию Паламе обращаются за помощью в трудных жизненных ситуациях, изучении богословских истин, лечении недугов и обретении душевного покоя.

В народе 31 марта по традиции разводили костры и сжигали старые вещи – считалось, что таким образом можно очиститься, избавиться от болезней и всего недоброго.

Что нельзя делать 31 марта:

Среди запретов, что сегодня нельзя делать — ссориться, злословить, сплетничать, завидовать, обижаться и оскорблять кого-либо, отказывать в помощи и подаянии.

Народные приметы запрещают оставлять беспорядки в доме и грязную посуду, а также брать и давать взаймы деньги или вещи.

У кого именины 31 марта

День ангела по новому календарю сегодня празднуют Вениамин, Иоанн, Иннокентий, Иосиф и Анна.

Именины по старому календарю отмечают Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим и Наталья.