Церковне свято 31 березня: чому разом з Григорієм Паламою згадують відразу 120 святих

Святитель Григорій Палама

Святитель Григорій Палама, архієпископ Солунський, народився 1296 року в Малій Азії. Коли сталася турецька навала, його сім’я втекла до Константинополя. Григорій здобув гарну освіту, очікували, що він стане державним діячем. Але він у 20 років пішов в Афонський монастир Ватопед і там прийняв ісихазм – молитву в поєднанні з усамітненням і безмовністю – як основу життя.

Через 30 років Григорію довелося відстоювати принципи ісихазму на Константинопольському Соборі, у суперечці з ченцем Варлаамом – той оголосив ісихазм єрессю. Григорій Палама, завдяки красномовству і незаперечності доводів, переміг у дискусії, але потім потрапив до в’язниці – у Варлаама було чимало високопоставлених прихильників. Звільнив Григорія новий Константинопольський патріарх, а потім святителя звели в сан архієпископа Солунського. Влахернський Собор урочисто засвідчив істинність його вчення.

Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських

У другу неділю Великого посту Церква святкує Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських. Цього дня згадують усіх святих, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою.

Засновник обителі – преподобний Антоній. Він жив відлюдником у Київських печерах, але незабаром до нього стали приєднуватися інші ченці. У середині XI століття утворилася Печерська обитель. Сподвижник Антонія, преподобний Феодосій, запровадив у монастирі статут, який привіз із Константинополя. Згодом такий статут поширився і на інші монастирі.

У сонмі Києво-Печерських святих прославлено близько ста двадцяти подвижників, молитовників і чудотворців, серед яких Лаврентій Затворник, Кукша Преподобномученик, Сергій Слухняний, Іоанн Багатостраждальний, Пимен Пістник, Онуфрій Мовчазний, Онісіфор Сповідник, Григорій Чудотворець, Матвій Прозорливий, Даміан Цілитель, лікар Агапіт та інші. Завдяки їхньому подвигу нині Києво-Печерська Лавра відома на весь світ.

Триває Великий піст 2024 року, тим, хто постить, цього дня дозволяється гаряча їжа з олією.

Свято 31 березня за старим календарем – день пам’яті святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія.

Про що говорять прикмети на 31 березня

За прикметами дня судять про погоду:

День сонячний – літо буде теплим;

Вранці дощ – чекай на дощове літо;

Блискавка 13 квітня – буде посуха;

Перелітні птахи збиваються в зграї – до гарної весняної погоди.

Традиційно цього дня білять дерева і наводять лад у саду.

Що можна робити 31 березня

Цього дня у преподобних і богоносних отців Києво-Печерських просять молити Бога за нас, дарувати мир і наставити на вірний шлях. До святителя Григорія Палами звертаються по допомогу у важких життєвих ситуаціях, вивченні богословських істин, лікуванні недуг і набутті душевного спокою.

У народі 31 березня за традицією розводили багаття і спалювали старі речі – вважалося, що таким чином можна очиститися, позбутися хвороб і всього недоброго.

Що не можна робити 31 березня:

Серед заборон, що сьогодні не можна робити – сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображатися й ображати будь-кого, відмовляти в допомозі та милостині.

Народні прикмети забороняють залишати безлад у домі та брудний посуд, а також брати і давати в борг гроші або речі.

В кого іменини 31 березня

День ангела за новим календарем сьогодні святкують Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип та Ганна.

Іменини за старим календарем відзначають Данило, Дмитро, Кирило, Трохим та Наталя.