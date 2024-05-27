Церковне свято 27 травня: яких святих шанують, заборони дня і іменники

День пам’яті священномученика Ферапонта та мучениці Феодори

27 травня за новим календарним стилем – день пам’яті священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.

Ферапонт жив у III столітті в місті Сардіс (Мала Азія). Він був місцевим єпископом, проповідував християнську віру і хрестив багатьох язичників-еллінів. Правитель Юліан, дізнавшись про це, велів кинути єпископа в темницю. Там його залишили без їжі і води, намагаючись у такий спосіб змусити відмовитися від віри, але Ферапонт стійко витримав усі випробування. Тоді його почали водити в кайданах містами і публічно катувати – як повчання іншим. Ефект був зворотним: бачачи мужність єпископа, християни лише міцнішали у вірі. Але після чергового побиття Ферапонт помер – за переказами, тієї ж миті кілки, до яких було прив’язано єпископа, дали паростки і стали деревами. Їхнє листя зцілювало тих, хто звертався зі щирою молитвою до святого.

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27 травня за новим стилем згадують також мученицю Феодору, яка жила в III-IV століттях в Олександрії. Це були часи правління імператора Діоклетіана, який сам був язичником і влаштовував гоніння на християн. Феодору, як християнку, привели до нього на суд і зажадали, щоб вона відмовилася від віри. Коли Феодора відмовилася, то її спровадили в блудний дім. Честь дівчини врятував воїн Дідім – він захистив її і віддав їй свій одяг. За це його відправили на страту – Феодора пішла разом із ним.

Церковне свято 27 травня за старим стилем

27 травня за старим календарем згадують мученика Ісидора.

Після переходу Православної церкви України на новий церковний календар 2023 року дати православних свят із фіксованою датою (неперехідних) змістилися на 13 днів раніше. Але частина вірян продовжує дотримуватися колишнього календаря – збереження старого стилю залишається правом релігійних громад і монастирів.

Що не можна робити 27 травня

Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква виступає проти лихослів’я, образ, жадібності, заздрості. Особливо потрібно стежити за своїм язиком – свята Феодора не терпить пліток.

За народними прикметами порожні розмови і плітки можуть призвести до розладу в сім’ї, так і говорили: “На Федору – не виносьте з хати сміття”. З цієї ж причини не радять цього дня прибирати в будинку, особливо підмітати – це вважається поганою прикметою, до сімейних сварок і негараздів.

Що можна робити 27 травня

Святому Ферапонту моляться про зцілення духовне і фізичне. У святої Феодори просять підтримки в сімейних справах.

Сьогодні слід говорити тільки у справі – це принесе користь і вбереже від чуток. Доброю прикметою вважається помирити тих, хто свариться.

За старих часів цього дня задобрювали домовика і залучали в дім достаток і фінанси: ставили в затишному місці чашку або тарілку і кидали в неї кілька монет.

Именинники 27 травня

День ангела за новим календарем сьогодні святкують Іван, Кипріан, Фотій, Феодора.

Іменини за старим календарем відзначають Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Олександр, Петро, Яків, Ян.