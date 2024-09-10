Что отмечает церковь 10 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

10 сентября у православных верующих день памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Что это за день

День памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры чтит подвиг трех родных сестер, которые жили во времена императора Максимиана в Витинии. Они посвятили свою жизнь служению Богу, уединившись в безлюдном месте для молитвы и духовного развития. Их преданность вере привлекла внимание императора, который решил подвергнуть сестер испытанию.

Сестры отказались отречься от христианства, даже когда им грозили жестокие пытки. Их вера оставалась непоколебимой, и за это они были казнены. Их пример самопожертвования стал символом мужества и стойкости для многих христиан, вдохновляя их на сохранение веры, несмотря на любые испытания.

Что нельзя делать 10 сентября

Женщинам запрещено ссориться с мужчинами, потому что будут плакать.

В доме нельзя оставлять беспорядок.

Не стоит вспоминать старые обиды, грустить.

Народные приметы 10 сентября

смотрели, какой сегодня день: на рябине мало ягод — ждите сухую осень;

солнечный день — до конца месяца будет непогода;

дождь — к очень теплой погоде;

много ягод на рябине — к дождливой осени и морозной зиме.

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