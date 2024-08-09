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Нельзя переезжать и чем-либо хвастаться: что отмечает церковь 9 августа

Нельзя переезжать и чем-либо хвастаться: что отмечает церковь 9 августа

Церковный праздник сегодня, 9 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

9 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого апостола Матия.

Кто такой Святой апостол Матий

Уроженец Вифлеема и представитель колена Иуды, с ранних лет был учеником Закона Божьего под наставничеством святого Симеона Богоприимца. Он уверовал в Иисуса Христа как Мессию и стал одним из 70 учеников, которых Господь посылал перед Собой. После Вознесения Христа Матий был избран в число 12 апостолов, заменив Иуду Искариотского. Он проповедовал Евангелие в разных регионах, включая Иерусалим, Иудею, Антиохию Сирийскую, Каппадокию, Синоп, Амасию, Эдессу и Севастию, а также в Эфиопии Понтийской (современная Западная Грузия) и Македонии. Во время своих миссий Матий подвергся многим опасностям, но сохранился живым благодаря Божьему промыслу. Он совершал многочисленные чудеса и обращал к христианской вере многих людей, пока не был приговорен к смерти, избит камнями и обезглавлен.

Народные приметы 9 августа

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: ясная погода — к погожей осени и теплой зиме;
  • дождь — больше не стоит ждать тепла;
  • холодный ветер — к снежной зиме.

Что нельзя делать 9 августа

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Не стоит ссориться с родными людьми, отношения испортятся надолго.
  • Запрещается переезжать.
  • Нельзя хвастаться чем-либо.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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