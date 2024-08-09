Нельзя переезжать и чем-либо хвастаться: что отмечает церковь 9 августа

Церковный праздник сегодня, 9 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
9 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
9 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого апостола Матия.
Кто такой Святой апостол Матий
Уроженец Вифлеема и представитель колена Иуды, с ранних лет был учеником Закона Божьего под наставничеством святого Симеона Богоприимца. Он уверовал в Иисуса Христа как Мессию и стал одним из 70 учеников, которых Господь посылал перед Собой. После Вознесения Христа Матий был избран в число 12 апостолов, заменив Иуду Искариотского. Он проповедовал Евангелие в разных регионах, включая Иерусалим, Иудею, Антиохию Сирийскую, Каппадокию, Синоп, Амасию, Эдессу и Севастию, а также в Эфиопии Понтийской (современная Западная Грузия) и Македонии. Во время своих миссий Матий подвергся многим опасностям, но сохранился живым благодаря Божьему промыслу. Он совершал многочисленные чудеса и обращал к христианской вере многих людей, пока не был приговорен к смерти, избит камнями и обезглавлен.
Народные приметы 9 августа
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: ясная погода — к погожей осени и теплой зиме;
- дождь — больше не стоит ждать тепла;
- холодный ветер — к снежной зиме.
Что нельзя делать 9 августа
Сегодня нельзя делать следующее:
- Не стоит ссориться с родными людьми, отношения испортятся надолго.
- Запрещается переезжать.
- Нельзя хвастаться чем-либо.
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