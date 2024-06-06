Церковный праздник 6 июня: нельзя жаловаться на проблемы и употреблять спиртное

Церковный праздник 6 июня: нельзя жаловаться на проблемы и употреблять спиртное

Сегодня, 6 июня, православные верующие вспоминают по новому церковному календарю преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. О традициях и приметах этого дня и о том, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, читайте в материале «Одесской жизни».

Преподобный Виссарион: сам удивлялся своим чудесам

6 июня по новому календарному стилю (19 июня – по старому) – день памяти преподобного Виссариона.

Преподобный Виссарион жил в V веке. Сам он был родом из Египта, но постоянно путешествовал по святым местам, чтобы больше узнать о монашеской жизни. Он был в Иерусалиме, а также в Иорданской пустыне у отшельников. Когда Виссарион вернулся, то принял постриг и дал обет безмолвия.

Преподобный ел раз в неделю, случалось, что не ел и не пил в течение 40 дней. Он был наделен даром чудотворения: после его молитвы непригодная для питья вода превращалась в чистую и сладкую, а в засуху по молитве святого шел дождь. Кроме этого, Виссарион изгонял бесов и мог переходить реки – словно шел по суше. Но делал он это скрытно, так как не хотел славы, и каждый раз сам удивлялся своим чудесам.

Знали преподобного, как смиренного и скромного человека. Известен случай, как однажды священник велел одному из согрешивших монахов выйти из храма. Тогда вместе с ним вышел и Виссарион, сказав при этом: «И я грешен». Умер преподобный в глубокой старости.

Церковный праздник 6 июня по старому стилю

6 июня по старому календарному стилю вспоминают преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

6 июня: приметы и запреты

По приметам дня судят, каким будет лето:

  • если в этот день похолодало – до середины августа установится хорошая погода;
  • ясный день выдался – к хорошему урожаю;
  • много пчел – к ясной погоде;
  • ветер восточный – лето будет дождливым, а если западный – жарким.

В народном календаре 6 июня – праздник Ларион Пропольник, назвали его так в честь святого Илариона Нового, память которого также совершается в этот день.

Что нельзя делать 6 июня

  • По народным приметам сегодня нельзя жаловаться на проблемы, потому что от них тогда долго не удастся избавиться;
  • Не советуют отправляться в дальнюю дорогу, менять работу, переезжать на новое место, заключать важные сделки;
  • Нельзя делиться своими планами – задуманное не сбудется;
  • Нельзя ссориться с близкими и злословить;
  • Нельзя употреблять спиртные напитки.

Что можно делать 6 июня

  • У святого Виссариона просят сил, чтобы вынести жизненные трудности, также он покровительствует творческим людям. Святого Илариона просят укрепить семью и прибавить благополучия, а также исцелить и уберечь от болезней.
  • Сегодня принято работать по дому, а также заниматься прополкой огорода. В народе считается, что если Ларион Пропольник совпадет с убывающей луной, то удастся надолго избавиться от сорняков.
  • Также согласно поверьям, сегодня нужно обязательно полить цветы или огород – здоровье будет крепким, а незамужних девушек ждет удача в любви.

У кого именины 6 июня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Георгий, Сусанна, Иларион, Лукьян, Виссарион, а по старому стилю – Иван, Никита, Семен, Степан (Стефан), Федор, Елена.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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