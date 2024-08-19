Церковне свято 19 серпня: якого святого згадують і в кого просять про захист воїнів

З 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого календаря.

Яке церковне свято сьогодні за новим і старим церковним календарем

Церковне свято в Україні за новим стилем

18 серпня за новим церковним календарем (31 серпня за старим) вшановують пам’ять Андрія Стратилата та 2593 мучеників.

Андрій Стратилат жив у III столітті за часів імператора Максиміана. Під час війни з Сирією йому було надано титул “стратилат,” що означало головнокомандувач. Андрій, який командував римським військом, був відомий своєю мужністю, справедливістю та військовим талантом.

З невеликим загоном найхоробріших воїнів Андрій виступив проти персів, що напали на імперію. Перед битвою Андрій, який увірував у Христа, переконав своїх воїнів-язичників молитися Спасителю. Незважаючи на перевагу ворога, римляни перемогли, і Андрій повернувся з перемогою. Однак його християнська віра стала причиною доносу до імператора. Андрія та його воїнів піддали катуванням, але вони залишилися вірними своїй вірі. Боячись гніву армії, імператор не стратив Андрія, але таємно наказав убити його та його солдатів.

Андрій із дружиною вирушили до міста Тарс, де прийняли хрещення. Проте їхня подорож закінчилася трагедією: у гірській ущелині, під час бою з переслідувачами, усі загинули. За легендою, на місці їхньої загибелі виникло цілюще джерело.

Церковне свято 19 серпня за старим стилем

19 серпня за старим стилем відзначають Преображення Господнє, відоме також як Яблучний Спас.

Народне свято 19 серпня

У народному календарі 19 серпня відоме як Андрій Тепляк, через теплий вітер, що часто дме цього дня. Це свято також називають Фекла-бурячниця, оскільки цього дня розпочинають збирання буряків.

Що не можна робити 19 серпня

19 серпня, як і в будь-який інший день, церква закликає утримуватися від лайки, злості, пліток, заздрості, жадібності, помсти, а також відчаю. Не варто відмовляти в допомозі нужденним.

Народні прикмети радять уникати розмов про гроші та майбутні витрати, щоб не зірвалися плани. Не рекомендується займатися рукоділлям, ремонтом речей та взуття, щоб уникнути поранень. Також слід уникати сварок, щоб не втратити мир і спокій у домі.

Що можна робити 19 серпня

До святого Андрія Стратилата звертаються з молитвами про захист Батьківщини від війни та зцілення від хвороб. Він вважається покровителем військових, тому йому моляться за захист воїнів та заступництво під час військової служби.

Згідно з народними традиціями, цього дня можна розпочинати збирання буряків та інших коренеплодів. З буряка готують різноманітні страви, зокрема борщ і вінегрет. Вважається, що для успішного року необхідно з’їсти миску наваристого борщу.

Іменини 19 серпня

Іменини за новим стилем сьогодні святкують Андрій, Миколай, Тимофій, Фекла.

За старим стилем іменини відзначають Анатолій, Борис, Роман, Гліб, Давид, Іван, Микола, Христина.