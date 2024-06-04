Нельзя пить алкогольные напитки и врать: что отмечает церковь 4 июня

Нельзя пить алкогольные напитки и врать: что отмечает церковь 4 июня

Церковный праздник сегодня, 4 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

4 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

4 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого Митрофана.

Кто такой святой Митрофан

Святой Митрофан, чья память почитается в этот день, жил в период правления императора Константина Великого, первого христианского императора. Родившись в знатной семье, его отец, римлянин Дометий, отказался от идолопоклонства и принял христианство. Из-за преследования христиан в Риме Дометий вместе с сыновьями переселился в Византию. После смерти архиерея Прова Митрофан стал его преемником и проявил себя как преданный духовный лидер. Когда император Константин посетил Византию и встретился с Митрофаном, он пригласил его в Рим, признавая его святость и мудрость. Митрофан умер в 325 году, оставив после себя нетленные мощи, ставшие символом его праведности и веры.

Народные приметы 4 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: во время восходящего солнца духота — будет непогода;
  • дует северный ветер — ждите плохой погоды;
  • радуга в первой половине дня к дождю, во второй — к жаре;
  • дождь — будет идти дождь еще 2-3 дня.

Что нельзя делать 4 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

  • ссориться, потому что ссора затянется надолго;
  • пить алкогольные напитки;
  • врать, потому что ложь «выйдет» боком.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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