Нельзя пить алкогольные напитки и врать: что отмечает церковь 4 июня

Церковный праздник сегодня, 4 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
4 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
4 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого Митрофана.
Кто такой святой Митрофан
Святой Митрофан, чья память почитается в этот день, жил в период правления императора Константина Великого, первого христианского императора. Родившись в знатной семье, его отец, римлянин Дометий, отказался от идолопоклонства и принял христианство. Из-за преследования христиан в Риме Дометий вместе с сыновьями переселился в Византию. После смерти архиерея Прова Митрофан стал его преемником и проявил себя как преданный духовный лидер. Когда император Константин посетил Византию и встретился с Митрофаном, он пригласил его в Рим, признавая его святость и мудрость. Митрофан умер в 325 году, оставив после себя нетленные мощи, ставшие символом его праведности и веры.
Народные приметы 4 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: во время восходящего солнца духота — будет непогода;
- дует северный ветер — ждите плохой погоды;
- радуга в первой половине дня к дождю, во второй — к жаре;
- дождь — будет идти дождь еще 2-3 дня.
Что нельзя делать 4 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- ссориться, потому что ссора затянется надолго;
- пить алкогольные напитки;
- врать, потому что ложь «выйдет» боком.
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