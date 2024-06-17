Церковне свято 17 червня: чому сьогодні один з найгірших днів в році

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні в Україні за новим стилем відзначається день пам’яті святих великомучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, який припадає на 17 червня (або 30 червня за старим стилем).

Ці брати, які жили у IV столітті у Персії, були виховані у християнській вірі їхньою матір’ю. Вони служили у війську і були посланцями до імператора Юліана Відступника, де вони відмовилися брати участь у язичницьких обрядах, що призвело до їх ув’язнення та мученицької смерті.

Їхня смерть спровокувала перського царя оголосити війну Юліану, якого, за легендами, згодом убив святий Меркурій.

За старим стилем 17 червня також згадують святителя Митрофана, першого патріарха Константинопольського.

Свято 17 червня за народним календарем

Заборони 17 червня

У народному календарі цей день називають святом Мануйла і Савелія, Сонцестоя. Вважається, що це один з найбільш несприятливих днів року, коли сонце “зупиняється”, а нечисть активно шукає способи нашкодити людям.

У цей день церква закликає уникати сварок та образ і не відмовляти у допомозі тим, хто просить. Народні прикмети радять не позичати грошей та не провокувати конфлікти, а також провести день вдома, щоб уникнути неприємностей.

Народні традиції 17 червня

Можна звертатися до святих мучеників за зміцненням віри та підтримкою у благочестивих справах. Вони також вважаються покровителями сімейного благополуччя та злагодженості.

День Мануйла і Савелія також сприятливий для домашньої роботи та очищення простору від старих речей. Традиційно вечерю проводять у колі родини чи сусідів, вважаючи, що гучне святкування вбереже домашнє вогнище від зла.

В кого іменини 17 червня

Сьогодні день ангела за новим календарем: Ісмаїл, Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Пелагея.

Іменинники за старим стилем: Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.