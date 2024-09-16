Церковне свято 16 вересня: історія, іменинники, що треба зробити, щоб справи йшли добре

Нагадаємо, що з 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль (новоюліанський), і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого (юліанського) календаря.

День пам’яті великомучениці Євфимії Всехвальної за новим стилем

16 вересня за новим церковним календарем відзначають день пам’яті великомучениці Євфимії Всехвальної. Євфимія жила у II-III століттях у Віфінії, в родині сенатора. Під час правління імператора Діоклетіана християн переслідували, і за відмову брати участь у язичницькому святі її заарештували разом з іншими віруючими. Євфимію піддали жорстоким тортурам, але вона залишалася неушкодженою завдяки допомозі ангела. Зрештою, її кинули на поталу звірам, але лише одна ведмедиця завдала їй смертельної рани.

Мощі великомучениці шануються як кровоточиві. У 451 році, під час IV Вселенського Собору, Євфимія була визнана чудотворною, коли вирішила питання догмату про природу Ісуса Христа. Її мощі перебувають у Стамбулі, в соборі святого Георгія.

Церковне свято 16 вересня за старим стилем

За старим стилем 16 вересня відзначають пам’ять мучениці Василиси Нікомідійської та священномученика Анфима, єпископа Нікомідійського. Також цього дня згадується Пісідійська ікона Божої Матері. Церква забороняє сварки, лихослів’я, плітки і будь-які прояви негативу. Слід утримуватися від пересудів та не відмовляти у допомозі нужденним.

Народне свято сьогодні

У народі 16 вересня відзначають день Юхима, Людмилин день або Юхима Пташина кістка. В цей день ворожили по кісточках птахів, щоб передбачити зиму: чим більше жиру на кістках, тим суворіша буде зима. Народні прикмети застерігають від ліні та початку нових справ. Заборонено вирушати в далеку дорогу та переїжджати.

Серед обов’язкових справ — приготування страв з птиці, похід у лазню або ванну. Традиція передбачає також збір грибів та заготівлю капусти на зиму. Хто слідує цим традиціям – в того обов’язково справи будуть йти добре. У молитвах до святої Євфимії просять зцілення від зубного болю та проблем із зором.

Іменини 16 вересня

Сьогодні святкують іменини за новим стилем Сергій, Людмила, Олексій, Віктор, Григорій.

За старим стилем до іменинників приєднуються Василина, Михайло, Юхим, Петро, Ілля, Василь, Андрій, Володимир, Роман і Костянтин.