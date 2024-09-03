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Что отмечает церковь 3 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 3 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 3 сентября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

3 сентября по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого священномученика Антима, епископа Никодимийского.

Что это за день

Святой Антим жил в III веке, служил епископом в Никомедии (современный Измит, Турция) и был рукоположен на эту должность в 293 году. Он проявил несокрушимую преданность своей пастве во время жестоких преследований христиан во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана. В этот сложный период Антим не только защищал своих единоверцев, но и укреплял их веру, призывая оставаться верными Христу.

Слава о его мужестве распространялась далеко за пределы Никомедии, и когда его схватили, Антим остался верен своей вере до самого конца. Отказавшись отречься от Христа, он принял мученическую смерть в 302 году, будучи обезглавленным. Его пример самоотверженности и верности стал символом непоколебимой веры и духовной силы, которая подвергалась тяжелым испытаниям. Память о святом Антиме продолжает жить в сердцах верующих, напоминая о цене, которую христиане платили за свою веру во времена преследований.

Что нельзя делать 3 сентября

  • Запрещается сплетничать и ссориться.
  • Нельзя поднимать деньги, которые кто-то потерял.
  • Не стоит делать предложение и играть свадьбу.

Народные приметы 3 сентября

  • смотрели, какой сегодня день: услышать гром — осень будет теплой;
  • теплый и красивый день — до поздней осени;
  • на закате солнца красное небо — скоро похолодает;
  • после обеда задождило — погода испортится надолго.

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