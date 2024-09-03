Что отмечает церковь 3 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

3 сентября по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого священномученика Антима, епископа Никодимийского.

Что это за день

Святой Антим жил в III веке, служил епископом в Никомедии (современный Измит, Турция) и был рукоположен на эту должность в 293 году. Он проявил несокрушимую преданность своей пастве во время жестоких преследований христиан во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана. В этот сложный период Антим не только защищал своих единоверцев, но и укреплял их веру, призывая оставаться верными Христу.

Слава о его мужестве распространялась далеко за пределы Никомедии, и когда его схватили, Антим остался верен своей вере до самого конца. Отказавшись отречься от Христа, он принял мученическую смерть в 302 году, будучи обезглавленным. Его пример самоотверженности и верности стал символом непоколебимой веры и духовной силы, которая подвергалась тяжелым испытаниям. Память о святом Антиме продолжает жить в сердцах верующих, напоминая о цене, которую христиане платили за свою веру во времена преследований.

Что нельзя делать 3 сентября

Запрещается сплетничать и ссориться.

Нельзя поднимать деньги, которые кто-то потерял.

Не стоит делать предложение и играть свадьбу.

Народные приметы 3 сентября

смотрели, какой сегодня день: услышать гром — осень будет теплой;

теплый и красивый день — до поздней осени;

на закате солнца красное небо — скоро похолодает;

после обеда задождило — погода испортится надолго.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям