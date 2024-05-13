Церковне свято 13 травня: про що треба просити святого в цей день

Макарій Канівський і Овруцький: життя та діяльність

“Одеське Життя” розповідає про історію цього дня, традиції і заборони із ним пов’язані.

13 травня – день перенесення мощей преподобного Макарія, архімандрида Канівського.

Макарій Канівський і Овруцький був видатним українським православним релігійним діячем. Народився в місті Овруч (нині Житомирська область) на початку XVII століття. Його родовід був зі знатних родин Токаревських або Торських.

У 25 років Макарій постригся в ченці під ім’ям Макарія в монастирі Успіння Пресвятої Богородиці в Овручі. Пізніше його направили в Куп’ятицький Пінський монастир, де він прославився своїм подвижницьким і доброчесним життям. Незабаром його висвятили на ієродиякона, а потім – на ієромонаха.

Макарій виконував обов’язки настоятеля Кам’янецького Воскресенського монастиря (Гродненська область) та Куп’ятицького Пінського монастиря. У 1660 році його призначили настоятелем Овруцького монастиря. Пізніше, коли обитель розорили поляки, Макарія зробили настоятелем Канівського монастиря. Там він прославився багатьма чудесами та благодатним даром прозріння. Багато людей приходили до нього по духовну пораду і зцілення.

Одного разу Макарій зцілив осліплого жителя міста Канева. Він сказав: “Віруй і молись Тому, Хто дав зір сліпому, – іди до навечір’я Богоявлення Господнього і молись”. Під час служби сліпий побачив яскравий промінь світла, що промайнув біля очей, і раптово прозрів. На знак подяки зцілений побудував храм на честь Святого Богоявлення.

За переказами, Макарій передбачив біди, які спіткали монастир і місто – голод, польську і татарську навалу. У 1678 році Канів і монастир були розорені вщент, а самого архімандрита стратили турки за відмову видати їм монастирські скарби. Останки настоятеля поховали в монастирській церкві. Пізніше їх знову знайшли, і 13 травня 1688 року їх перенесли до Переяслава. Біля мощей священномученика відбувалися численні зцілення.

У 1942 році мощі Макарія Канівського і Овруцького було перенесено до Троїцької церкви Черкас. З 1965 року святиня перебуває в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Черкасах, де вона залишається до сьогодні.

За старим календарем 13 травня – день пам’яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.

Народне свято 13 травня і традиції цього дня

13 травня в українському народному календарі відомий як день Лукерії Комарниці. Свято отримало назву від імені святої Гликерії Іраклійської, ранньохристиянської мучениці яку шанують цього дня.

Цей день також асоціюється з природним явищем: коли комарі з’являються у великій кількості, очікується багатий грибний урожай.

Традиції та обряди 13 травня

Люди звертаються до святого Макарія Канівського з молитвами за міцність віри, правильність життєвих рішень, а також просять про оздоровлення тіла та душі, захист, мир і гармонію.

Згідно з народними повір’ями, цей день сприятливий для прибирання в оселі та відмови від зайвих речей. Наших предків цього дня можна було зустріти, збираючи лікарські трави.

Заборони 13 травня

У цей день слід уникати сварок та негативних бажань іншим. Також не рекомендується позичати особисті речі чи гроші, адже існує повір’я, що з ними можна втратити власне благополуччя. Сльози в цей день також вважаються знаком недобрим, оскільки вони можуть принести тривалу печаль.

Іменинники 13 травня