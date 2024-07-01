Церковный праздник 1 июля: что попросить у Кузьмы и Демьяна и почему женщинам нельзя работать

Внимание! В 2023 году православная церковь Украины перешла на новый стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, прежде всего Украинской Православной церкви, продолжают соблюдать прежний календарь (юлианский), остающийся правом религиозных общин и монастырей.

Церковный праздник в Украине по новому стилю

1 июля по новому стилю – это день памяти святых Космы и Дамиана. Братья жили в Риме в III веке. Они рано потеряли отца, и мать воспитала его в христианских традициях.

Повзрослев, братья стали врачами и получили исцеление. Они лечили всех бесплатно, прося только уверовать во Христа. За это их называли «бессеребренниками».

Во время гонений на христиан братья прятались, но, чтобы защитить других, сдались. Их заставляли отказаться от веры, но они не отреклись. Когда император заболел, братья вылечили его, и многие уверовали во Христа. Однако их наставник, завидуя славе, убил их в горах.

Церковный праздник 1 июля по старому стилю

По старому календарю, 1 июля упоминают мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, а также начинается Петров пост — один из самых легких в православии.

Народный праздник 1 июля

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Традиционно в это время варят малиновое варенье и сушат листья малины для чая от простуды.

Запреты на 1 июля

Церковь запрещает брань, ссоры, злобу, сплетни, клевету, жадность и уныние. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы предостерегают не жаловаться на жизнь, не делать больших покупок и не завидовать, иначе удачи не будет. Женщинам запрещено тяжело работать, иначе, по поверью, год будет тяжелым.

Что можно делать 1 июля

Поскольку Косма и Дамиан были врачами, у них просят исцеления от болезней. Женщины собираются на посиделки, отмечая женский день. Также считается, что благие дела на Кузьминки принесут счастье.

Именинники 1 июля

Именины сегодня празднуют: