Церковный и народный праздник 28 июля: главные запреты и традиции

Церковный праздник 28 июля по новому стилю

28 июля, по новому стилю (10 августа по старому), Церковь чтит память апостолов от 70-ти — Прохора, Пармена и других.

Согласно Книге Деяний Апостолов, 12 апостолов Христа избрали из своих учеников семерых, поставив их диаконами. Это были Прохор, Пармен, Никанор, Стефан, Филипп, Тимон и Николай.

Святой Прохор был верным спутником апостола Петра, позже назначившего его епископом в Никомидии. Прохор также сопровождал апостола Иоанна Богослова на острове Патмос, а по возвращении продолжил проповедь в Антиохии, где и скончался мученической смертью.

Святой Никанор пострадал вместе с архидьяконом Стефаном и другими христианами, а Тимон был епископом в городе Бастории в Аравии, где также потерпел мученическую смерть. Пармен проповедовал в Македонии, где, по разным версиям, либо умер от болезни, либо был измучен.

Все семеро апостолов от 70 погибли за свою веру во Христа.

Напомним, что в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, что повлекло смещение всех православных праздников с фиксированной датой на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжает соблюдать старый календарь, сохраняя это право за религиозными общинами и монастырями. Прежде всего, это касается Украинской православной церкви.

Церковный праздник 28 июля по старому стилю

По старому календарю 28 июля чтят память святого князя Владимира Великого и Крещение Руси-Украины. Более подробный рассказ об єтом событии вы найдете по этой ссылке.

Народный праздник, традиции и приметы на 28 июля

В народе этот день известен как праздник Прохоры-Пармены, считается благоприятным для работы в поле, саду и огороде.

Что нельзя делать 28 июля

Церковь осуждает злословие, злобу, зависть и жадность, а также запрещает мстить, отчаиваться, ссориться и сплетничать. Запрещено заниматься рукоделием и торговлей, если это не ваш основной вид деятельности, ведь считается, что такие дела не принесут успеха.

Что нужно делать 28 июля

В этот день рекомендуется молиться к святым апостолам, прося о мире, благополучии и душевном покое. Считается, что день памяти апостолов от 70 благоприятный для сбора урожая овощей и фруктов, похода в лес за ягодами и приготовление блюд из картофеля. Также есть поверье, что для привлечения удачи следует съесть грушу.

Именины 28 июля

Сегодняшние именинники по новому церковному календарю: Василий, Иван, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Анастасия, Елена, Ирина.

По старому стилю именины празднуют Василий, Владимир и Петр.