Церковне і народне свято 28 липня: головні заборони та традиції

Церковне свято 28 липня за новим стилем

28 липня, за новим стилем (10 серпня за старим), Церква вшановує пам’ять апостолів від 70-ти — Прохора, Пармена та інших.

Згідно з Книгою Діянь Апостолів, 12 апостолів Христа обрали з-поміж своїх учнів сімох, поставивши їх дияконами. Це були Прохор, Пармен, Никанор, Стефан, Пилип, Тимон і Миколай.

Святий Прохор був вірним супутником апостола Петра, який пізніше призначив його єпископом у Нікомідії. Прохор також супроводжував апостола Іоанна Богослова на острові Патмос, а після повернення продовжив проповідь у Антіохії, де й помер мученицькою смертю.

Святий Никанор постраждав разом з архідияконом Стефаном та іншими християнами, а Тимон був єпископом у місті Басторії в Аравії, де також зазнав мученицької смерті. Пармен проповідував у Македонії, де, за різними версіями, або помер від хвороби, або був замучений.

Всі семеро апостолів від 70-ти загинули за свою віру в Христа.

Нагадаємо, що у 2023 році Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, що спричинило зміщення всіх православних свят із фіксованою датою на 13 днів раніше. Проте частина вірян продовжує дотримуватися старого календаря, зберігаючи це право за релігійними громадами та монастирями. Перш за все це стосується Української православної церкви.

Церковне свято 28 липня за старим стилем

За старим календарем 28 липня вшановують пам’ять святого князя Володимира Великого і Хрещення Русі-України. Більш докладну розповідь ви знайдете за цим посиланням.

Народне свято, традиції та прикмети на 28 липня

В народі цей день відомий як свято Прохори-Пармени, вважається сприятливим для роботи в полі, саду та городі.

Що не можна робити 28 липня

Церква засуджує лихослів’я, злобу, заздрість та жадібність, а також забороняє мститися, впадати в відчай, сваритися і пліткувати. Заборонено займатися рукоділлям та торгівлею, якщо це не ваш основний вид діяльності, адже вважається, що такі справи не принесуть успіху.

Що потрібно робити 28 липня

В цей день рекомендується молитися до святих апостолів, просячи про мир, благополуччя та душевний спокій. Вважається, що день пам’яті апостолів від 70-ти сприятливий для збору врожаю овочів і фруктів, походу до лісу за ягодами та приготування страв з картоплі. Також є повір’я, що для привернення удачі слід з’їсти грушу.

Іменини 28 липня

Сьогоднішні іменинники за новим церковним календарем: Василь, Іван, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Анастасія, Олена, Ірина.

За старим стилем іменини святкують Василь, Володимир та Петро.